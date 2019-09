‘Teknolojik gözetim bunaltıyor...’

İlk uzun filminiz “Bina”, ilk kez Toronto Festivali’nin “Discovery” (Keşif) bölümünde seyirciyle buluştu. Yakın bir gelecekteki dünyamızda, kişisel özgürlüklerimizle bağlantılı varoluşçu ciddi kaygıları dile getiren içeriği yanında, felsefi, sosyolojik ve politik boyutlarıyla da dikkat çeken bu özgün korku sineması örneğinden söz etmeden önce, kendinizi biraz tanıtır mısınız? Sinemaya olan ilginiz nasıl başladı, nasıl gelişti?

Ben kısa film yapmaya ortaokuldayken başladım. Arkadaşlarımla küçük korku filmleri çekmeyi denedikten sonra, elimdeki minik DV kamerayla değişik bir şeyler yapmaya karar verdim. İlk kısa filmim “Ejekülasyon”u 2002’de, 15 yaşımda çekmiştim. Basit, deneysel bir filmdi ama şansım yaver gitti, birkaç festivale katılan film beğenildi. Ardından kendimi iyice sinemaya verdim. İki kısa film daha çektikten sonra, 2006’da Prag Film Akademisi FAMU’nun Uluslararası programında bir yıl görüntü yönetmenliği eğitimi aldım. Sonra yüksek öğrenim için Amerika’ya giderek sinema okudum. Fotoğrafçılık, bağımsız foto muhabirliği, tercümanlık gibi yan işlerim oldu. Devamı daha karışıktı. Beş yıl boyunca Tayland ve Meksika gibi farklı ülkelerde yaşadım, değişik işler yaparak bayağı dolandım. Dört yıldır da Türkiye’de yaşıyorum. “Bina”dan önce, “Mongolia” (2015) ve “Sri Lanka: People’s Story” (2016) adlı iki belgesel film çektim.

Korku sinemasına duyduğunuz ilgiyi nasıl açıklıyorsunuz? Ne zaman başladı bu eğilim?

Korku filmlerine olan ilgim de çocukluğumda başlamıştı. Elimize ne geçerse, VHS kasetlerden durmadan korku filmleri izliyor, yeni çıkanları hiç kaçırmıyorduk. Korku sineması türüne duyduğum ilginin artmasında nostaljik bir yan da var. Belki adrenalinle de ilişkili. Zevkle izlediğim filmlerin ötesinde, çocukluğumda kendimi korkutmayı da severdim. Arkadaşlarımla apartmanın alt katına inip kendimizi kömürlüğe hapsetmek gibi küçük maceralar, heyecanlar yaşamak hoşuma giderdi. İşin gizli yapılması, yasaklı olması da ayrı bir çekicilik içeriyordu. Bu ilgi bir zaman sonra fetişizme dönüşüyor. Korku filmlerinin kendine özgü dinamiği, kodları, farklı bir dünyası var; bu özellikler, izleye izleye tanıdık geldikçe, bir tür alışkanlık ve bağımlılık oluşturuyor... Yıllar sonra bir şey ürettiğinde de o zevk aldığın şeyin çizgisini izliyorsun... Ancak üniversite yıllarında çektiğim kısa filmler korku türü dışında, daha deneysel çalışmalardı; çünkü üniversitede başka şeylerle, beni daha çok etkileyen yeni isimlerle tanıştım. Onların etkisinde daha deneysel işler yaptım...

“Bina” korku sineması türünde, temelde distopik bir film. Genç kuşak yönetmenler distopyaya neden bu kadar önem veriyorlar? Geleceğe dönük korkular, kuşkular nereden kaynaklanıyor? Türkiye’nin çelişkili gerçekleri ve farklı konumu dışında, küresel sorunlar yumağının ne oranda etkisi var?

Bizim kuşakta distopyanın yaygın olmasının başlıca nedeni, bence, teknolojinin bilinmez bir noktaya gidiyor olması. Yani dünyanın her yerinde böyle bir durum var. Teknolojik gelişme öyle yayıldı ki, artık kimse neyin ne olacağını, teknolojinin nasıl kullanılacağını bilemiyor. “Ne izleniyor, ne izlenmiyor” Nereye kadar takip ediliyoruz? soruları kaygı uyandırıyor, korku veriyor. Teknolojik gözetim altında olmak, insanları her yerde bunaltıyor. Benim kuşağım için bu distopya algısı artık çok doğal, ortak bir nokta oldu. Türkiye’ye gelince, “Bina”yı sadece bizdeki güncel politik durumu eleştirmek kaygısı ile yapmadım. Mekânsal ve zamansal olarak, filmi bilerek açık tuttum. Doğrudan bir eleştiri olmasın istedim. Medya ile otorite arasındaki ilişkiyi, medya ile gerçekler arasındaki mesafeyi, hem felsefi, hem sosyojik, hem de politik açılardan ele aldım. Sadece Türkiye’de değil, gezdiğim, belgeseller çektiğim birçok ülkede benzer durumlar gözlemliyorum. Eğer söz konusu otorite devlet değilse, büyük şirketler olabiliyor, başka bir şey olabiliyor. Medya ile otorite arasındaki ilişki her yerde sorunlu bir ilişki... Aslında her filmde politik bir duruş olduğunu da düşünenlerdenim. Korku sinemasının tavrı bu konuda daha da belirgindir, çünkü semboller üzerinden hareket eder.