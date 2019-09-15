Antandros antik kentinde kazı yapılamıyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, “Antandros kazıları 2001 yılından beri devam etmekte ve yaklaşık 20 yılımızı geride bırakmamız nedeniyle hem dokümantasyon çalışmaları yapmak hem de geçen yıl kazı evimizi taşımaktan dolayı düzeni oturtmak adına arazi çalışmalarına bu sene ara verdik” dedi. Truva savaşı sonrası Roma’nın kuruluşuna ilk kıvılcımı yakan Antandros antik kentinde 2001 yılından bu yana yapılan kazı çalışmaları, bu sezon sponsorların çeşitli nedenleri yüzünden yapılamadı. Antik kentte çalışma yapan kazı ekibi ise sahada kazı çalışması yapılmaması nedeniyle çalışmalarını dokümantasyon ve konservasyon üzerine yoğunlaştırdı.