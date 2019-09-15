Grup Yorum’un ‘Bir Türküdür Direniş’ konseri yasaklandı

Konserin “Bir Türküdür Direniş” sloganıyla 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Taksim Ortaoyuncular Tiyatrosu Ferhan Şensoy Sahnesi’nde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Yasak tebliği, polis tarafından zırhlı araçlarla İdil Kültür Merkezi’ne gönderildi.

Grup Yorum’un resmi Twitter hesabından duyuru ise şu şekilde yapıldı: “14 Eylül tarihinde gerçekleştireceğimiz ‘Bir Türküdür Direniş’ konserimiz kaymakamlıkça yasaklanmıştır.”