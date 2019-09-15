Cem İdiz’den ‘Yıldıztozu Şarkıları’

Müzisyen ve besteci Cem İdiz’in 14 bestesinin yer aldığı “Çocuklar ve Gençler için Yıldıztozu Şarkıları” isimli kitabı PAN Yayınları etiketiyle raflarda. Orkestra ve oda müziği eserlerinin yanı sıra çok sayıda tiyatro ve film müziği besteleyen Cem İdiz, bu kez çocuk şarkıları alanında bir çalışmaya imza attı. “Çocuklar ve Gençler için Yıldıztosu Şarkıları” adlı kitapta çocuklar ve yetişkinlerin severek dinleyeceği 14 şarkı ve notalardan oluşuyor. Kitabın ekindeki CD’de ise eserlerin hem yorumları, hem de piyano eşlikli enstrümantal kayıtları var. Böylelikle eserleri yalnızca dinlemek isteyenler için değil yorumlamak isteyen müzik eğitimcileri için de imkân yaratıyor. Cem İdiz bu kitap için bestelediği, kızı Elif İdiz’in ise seslendirdiği eserler arasında, Turgut Özakman’ın “Selam” ve “Problematik” ve Orhan Veli Kanık’ın “Ağaç” şarkıları yer alıyor.