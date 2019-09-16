44. Toronto Film Festivali sonuçlandı

Bir bankanın adını taşıyan 14 salonlu sinemanın, patlamış mısır ve kahve kokan geniş koridoru bir arı kovanı gibi. Ancak bu sinemasever arılar bal yapmaya değil, bal almaya geliyorlar. Alıcılara, satıcılara ve gazetecilere ayrılan “profesyonel seanslar” ise, maymun iştahlı arılarla dolu. Giderek artan bir bölümü, 10-15 dakika içinde bir kovandan diğerine koşan şıpsevdiler; daha doğrusu “şıpbeğenmediler”den oluşmakta...

Festivalin yüzlerce tanınmış konuğu var. Bu nedenle, iyi bal yapan kimi adlara da bu kalabalık içinde rastlanıyor. Örneğin Isabelle Huppert, “Cahiers du cinéma” dergisinin ve Paris sinemateğinin eski yöneticisi, üç yıldır da Fransız sinemasının dış tanıtımını üstlenen “Unifrance”ın başında bulunan Serge Toubiana ile birlikte, Fransız oyuncu ve yönetmen July Delpy’in “Patform” bölümü programında sunulan son filmi “My Zoe”yi izlemekten çıkıyor... Biraz sonra, aynı mekânda, son filmi “Onur Konuğu” ile Venedik’te yarıştıktan sonra burada, kendi şehrinde de festival izleyicisi önüne gelen Atom Egoyan ile karşılaşacağız...

Ve yine gala gösterileri kapsamında onlarca ünlü Hollywood yıldızı, sokaklarda biriken kalabalıkların çığlıkları arasında boy gösteriyorlar: Brad Pitt, Meryl Streep, Scarlett Johansson, Joachin Phoenix... saymakla bitmez.

Temelde ödülsüz bir etkinlik olan Toronto’da, özellikle Kanada filmlerine verilen bir dizi yan ödül içinde Halk Ödülü en eskisi ve en önemlisi. Bu yıl, Venedik’ten eli boş dönen Noah Baumbach’ın filmi “Marriage Story” ilk sırayı alırken, Torontolu sinemasever izleyiciler, Cannes’da Altın Palmiye kazanan “Parazitler”i ikinci sıraya koyuyorlar.

Ayrıca FIPRESCI’nin yıllardır verdiği ödülü, bu yıl üyeleri arasında Türkiye’den Müge Turan’ın da bulunduğu jüri, bir ilk filme, Heater Young’un yönettiği “Murmur”e veriyor.

Sonuçta, geçen yıl yüzde 25 oranında düşürdüğü hacmini biraz daha küçülterek programındaki kurmaca, kısa, belgesel ya da deneysel toplam film sayısını 330 dolaylarına indiren Toronto Festivali’nin sinefil köklerine ve Kanada ulusal sinemasına daha fazla odaklandığı gözlemlenmekte. 2000’li yıllardaki çılgın pazar büyümesi bir anlamda dizginlenmiş; kadınların ve gençlerin sesine daha fazla kulak veren yinelenmiş seçicileriyle geleceğe bakarken, köklerinden ve sinefil izleyici potansiyelinden güç almayı unutmayan bir evrim sürecine girilmiş gibi gözüküyor...