Altın Portakal onur ödülleri açıklandı

Onur ödülleri bu yıl; henüz 14 yaşındayken ilk ödülünü Antalya’da alan, böylece festival tarihinin Altın Portakallı en genç oyuncusu olan Selma Güneri’ye ve “Düğün”den “Selvi Boylum, Al Yazmalım”a, rol aldığı sayısız klasik ile Türkiye sinemasının önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin’e verilecek.

Festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu yaptığı açıklamada, “Bu yıl festivalin programını ‘Öze Dönüş’ etrafında kurgularken, onur ödüllerinin de temayı doğrulamasını istedik. İlk ödülünü Antalya’dan alan ve festival tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olan Selma Güneri’ye ve Yeşilçam’ın en etkileyici jönlerinden biri olmanın yanı sıra, yarattığı performanslarıyla çok iyi bir karakter oyuncusuna dönüşen Ahmet Mekin’e bu yılın onur ödüllerini vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

Ödüllerini 26 Ekim’de festivalin açılış töreninde alacak olan Selma Güneri ve Ahmet Mekin, ayrıca festival kapsamında gerçekleşecek söyleşi programı “Öğlen Sohbetleri”ne katılarak Antalyalı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacaklar.