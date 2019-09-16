‘Bir Başka Rusya’ İstanbul Modern’de

Program, 21. yüzyılın sinemasına özellikle derin ve karmaşık psikolojik dramlarla damgasını vuran çağdaş Rus sinemasından son on yılın örneklerine yer verecek. Gösterimler, 19 Eylül 19.00’da yönetmenliğini Boris Khlebnikov’un üstlendiği “Aritmi” filmiyle başlayacak. Başrollerinde Aleksandr Yatsenko, Irina Gorbacheva, Nikolay Shrayber’in yer aldığı film; günümüz Rusyası’nın insan ilişkilerine ve sağlık sektörünün durumuna genç bir çiftin evlilikleri üzerinden bakıyor. Yerli gişede başarılı olmasına rağmen yurtdışında az bilinen filmlerin yer alacağı programdaki “Aritmi”, “Yaşamak”, “Kış Yolculuğu”, “Kız Çocuğu”, “Mari Çayırının Kutsal Eşleri” ve “Kokoko” adlı yapımlar Türkiye’de ilk defa izleyiciyle buluşacak. Programla ilgili detaylı bilgi için: www.istanbulmodern.org