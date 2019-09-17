Çizgi romanın efsaneleri

Karikatür Evi ile Çizgi Roman Okurları Derneği’nin birlikte düzenlediği sergi, özellikle 1950’li yıllardan başlayarak gazetelerde yayımlanan çizgi diziler ile çizgi roman kapaklarından oluşan özel seçkiyle kapılarını açıyor.

Sergide yerli üretim kahramanlardan Tarkan, Karaoğlan, Kara Murat; yabancı kahramanlardan Mister No, Zagor, Teksi, Kahraman Prens gibi onca kahraman arasından özenle seçilen orijinal eserleri görmek mümkün.

Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı ve dernek üyeleri Fuat Aktüre, Kudret Sabancı, Çağrı Çalışır ve Tanyel Ali Mutlu’nun kişisel koleksiyonlarından özenle seçilen sergide 42 sanatçının 52 eseri yer alıyor. Moderatörlüğünü Emre Demirkol’un yaptığı “Koleksiyoner Buluşması” söyleşisi 29 Eylül Pazar, saat 14.00’te Karikatür Evi’nde meraklılarını bekliyor. Söyleşinin konuşmacıları Özgür Ateş, Haşmet Motugan ve Utku Uluer olacak.