Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahipleri belli oldu



Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da sanatçılara sunuluyor.

Mert Fırat, Tilbe Saran, Seçkin Selvi, Leman Yılmaz, Selçuk Yöntem ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlık ettiği kurul, bu yıl 8 topluluğa çağrı yapmıştı. Topluluklar arasından Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe 2019 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Seçici kurul; Tiyatro D22’nin “Julius Caesar”, Bam İstanbul’un “Izdırap Korosu” ve Tiyatro BeReZe’nin “AN-SIZI-N” isimli projelerini destekleme kararı aldı.