Meşher, boşluk dolduracak...

Vehbi Koç Vakfı’nın İstiklal Caddesi’ndeki yeni kültür ve sanat kurumu Meşher ilk sergisi ile açıldı.Osmanlı Türkçesinde sergi mekânı anlamına gelen Meşher, orta çağdan günümüze uzanan geniş zaman dilimi içinde, seramikten avangart resme, fotoğrafçılık tarihinden tasarıma, çok çeşitli konulara odaklanan kapsamlı programlaması ve disiplinlerarası yaklaşımıyla Türkiye’nin önde gelen sanat kurumları arasında yer almayı hedefliyor. Meşher, 10 yıl boyunca Arter’e ev sahipliği yapan Meymenet Han’da konumlanıyor.

Küratör Károly Aliotti, dünkü sergi turunda Meşher’le ilgili şunları söyledi: “Bazen boş noktaya gelen konular vardır. Çağdaş deseniz olmayan, eski deseniz olmayan, aslında bazı kurumların tam da misyonuna oturmayan ama işlenmesinin ilginç olacağı konulardır. Bunlar her zaman aynı döneme ait olmak zorunda değil. Biz, işlenmemiş konuların işleneceği bir fırsat olarak değerlendirmek istedik bu mekânı.”

‘İlham verici’

Meşher’in 13 Eylül’de açılan “Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik” başlıklı ilk sergisi ise geçmişten günümüze anlatılagelen hikâye ve söylencelerden ilham alan seramik eserler ile adeta kil ve seramiğin insanlık tarihindeki izini sürüyor. Serginin küratörlüğünü Catherine Milner ve Károly Aliotti üstleniyor.

Aliotti, “Seramiğin aslında dünyada ne kadar yaygın ve ‘kalıpları aşan’ bir yapısı olduğunu anlamayı es geçiyoruz. Bu sergide de amacımız biraz, bizim ekibimiz dahil hiç beklemediğimiz ve hiç tahmin etmediğimiz bir seramik dünyasıyla izleyicileri tanıştırmak” sözleriyle serginin çıkış yolunu anlatıyor. Aliotti, sergide yer alan sanatçıların seramiğin bütün sınırlarını zorladıklarını söylüyor ve özellikle güzel sanatlar öğrencilerinin kaçırmaması gerektiğini, onlar için ilham verici bir deneyim olacağını dile getiriyor. Meşher’in ilk sergisinin, İngiltere’de yenilikçi bir sanat merkezi olan Messums Wiltshire ve Meşher’in işbirliği ile hazırlandığı belirtiliyor. Odağında mitlerin, efsanelerin ve masalların yer aldığı sergide 13 sanatçının eserleri yer alıyor. Serginin kataloğu için önsözü kaleme alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, şu ifadelere yer verdi: “Odağında mitlerin, efsanelerin ve masalların yer aldığı bu sergi, sanatçıların yaratıcı gücünün sonsuzluğunu, repertuvarlarının kompozisyon ve biçimsel açılardan zenginliğini ve yeni tekniklere yönelik arayışlarını yansıtıyor. Kendilerini ifade edebilmenin yeni yollarını arayan bu kural yıkıcılar, denemelere giriştikleri bu malzemeye bağımsız imgelemleriyle farklı bir konum kazandırıyorlar.” Sergide yer alan sanatçılar şöyle: Sam Bakewell, Bertozzi & Casoni, Vivian van Blerk, Christie Brown, Phoebe Cummings, Bouke de Vries, Malene Hartmann Rasmussen, Klara Kristalova, Elsa Sahal, Kim Simonsson, Carolein Smit, Jorgen Haugen Sorensen, Hugo Wilson. Sergi, 22 Aralık’a ziyaret edilebilecek. Sergi açılışı ile eşzamanlı ve aynı başlıkları taşıyan bir İngilizce ve bir Türkçe yayın da okurlarla buluştu.