Mikail Aslan ve Cem Erdost İleri'den konser

“Axpin” adlı son albümü ile dinleyenlerinin beğenisini toplayan Mikail Aslan ile genç müzisyen Cem Erdost İleri'nin birlikte vereceği konserlerin ilki 25 Eylül çarşamba günü saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bir diğer konser ise 26 Eylül perşembe günü Bakırköy'de saat 20.30'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Biletler, Biletix ve Donkişot Tiyatro ve Organizasyondan temin edilebilir.