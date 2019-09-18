Salon’la keşfe devam...

Salon, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Şişhane’deki Nejat Eczacıbaşı Binası’nda 10 yıl önce açıldı ve o günden bu yana İstanbul’un kültür ve sanat hayatında kendine önemli bir yer edindi. Tecrübeli isimlerin yanı sıra yeni yetenekler ve genç isimleri keşfediyor olmasıyla da müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği Salon, yeni sezonuna 21 Eylül Cumartesi günü “merhaba” diyor. Salon’un ilk konserinde son senelerde öne çıkan yerli grup Jakuzi, Birlikte Güzel desteğiyle sahnedeki yerini alacak. Mekânın 10 yılına özel olarak Lale Kart üyelerine sezon boyunca Salon etkinliklerinde 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası uygulanacak. Salon’un direktörü Deniz Kuzuoğlu ile bir araya gelerek, mekânın geçmişini ve geleceğini konuştuk.

Klişe bir soruyla başlayalım. Salon’un 10 yılını nasıl özetlersiniz?

Ben bu 10 yılın bir kısmında varım. Bu benim 7. sezonum. Ama ondan önce de Salon’la hem aynı sektörde çalışıyordum hem de Salon’a sık sık geliyordum. Salon zaten Deniz Palas’a taşınmayla hayata geçiyor. İKSV’nin kendi binasını alması, oraya taşınması ve orada da “Bizim niye artık kendi mekânımız yok, şehrin her yerinde etkinlikler yapıyoruz ama bizim kendi mekânımız da olsun” düşünceleriyle başlayan bir serüven. Ondan sonra 2009’da binaya taşınılmasının ardından 16 Ocak 2010’da kapılarını açıyor. Başlangıçta İKSV’nin yaptığı işlere paralel işler, yani bütün alanlarda etkinlik göstermek üzere tasarlanmış bir mekân. Ama biraz da İKSV’nin genç yüzü olarak da adım atmış, biraz da güncel müzik kısmına, yani İKSV’nin daha önce çok fazla dokunmadığı yerlere de hitap edecek program anlayışıyla başlıyor. Tiyatrolar, caz konserleri, klasik, güncel müzik derken Salon açılıyor. Salon’un her zaman amacı: Keşif. Başlangıcından itibaren değişmeyen yegane şey aslında keşif.

Açılırken örneğin 10 yıllık bir vizyonu var mıydı Salon’un? Şimdi, gelecek 10 yılın vizyonu gibi bir şey çıkacak mı ortaya?

10 yıllık bir vizyon yaptılar mı gerçekten bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var; mekânlarda genelde bir 5 senelik plan yapılır. Sonuçta yeni bir mekân açmak ne olursa olsun bir maliyet. Çizgiyi bozmadan, yenilikleri takip eden bir programla, sonrasında da gelişimleri seyircisiyle şekillenerek ilerletmeyi tercih etmişlerdi. Öyle de oldu. Bizim coğrafyamız da sosyo-ekonomik olarak günü gününü tutmayan bir yer olduğu için oturup böyle “Şu planı yaptım, 5 sene sonra kendimi şurada göreceğim” gibi bir plan biraz zor. Öncelikli olarak var olmak, hayatta kalabilmek lazım. Sonrasında da programını ve vizyonunu hiçbir zaman bozmamak gerek.

Salon artık müzikseverlerin geleneksel mekânlarından biri haline geldi. Bunu başarmak için ne yapmak gerekiyor?

Bir mekân 10 yıl boyunca gerçekten sıkıntılı dış etkenler olmadığı sürece kendini sürdürebilir. Bir kere bu iyi ekiple olabilecek bir şey. Salon başlarken arkasında İKSV gibi bir vakıfla girdi bu işe. Haliyle bu işin pazarlamasından medyasına, bilet satışına, her şeyine kadar bilgili ve tecrübeli bir ekip vardı. İKSV’deki bütün etkinliklerde içerik ön plandadır, önemlidir. Sizi farklı kılan bir şey olması lazım. Her yerin yaptığı şeyleri tekrarlayarak ya da başka örneklerden yola çıkarak ilerlemek de akıllıca değil. Sizi seyircinin gözünde ayrı tutan bir mekân olmak gerekiyor. Bir de en önemlisi, buraya geldiklerinde kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor. Buradan kötü anılara sahip olmadan ayrılıyorsa bir insan, buraya 10 sene boyunca gelmeye devam eder...

Salon’un en başından beri bir çizgisi var. Peki, değişimler olacak mı ya da “Gezgin Salon” gibi eklemeler?

Salon bilinen ve sevilen bir marka. Burada çalışan ekip de ben de daha önce festivallerde çalışmış insanlarız ve onu da özlüyoruz. Şehirde de insan güzel açık hava etkinlikleri ya da daha büyük mekânda daha büyük sanatçılar görmeyi özlüyor. Bu tür, Gezgin Salon gibi eklemeler olur. Onun dışında böyle devam eder. Çünkü bütün Avrupa şehirlerinde, gittiğinizde bir iki tane mekân söylerler size, şunun programına mutlaka bak, burada güzel şeyler oluyor diye. Bizim amacımız da buydu. İstanbul içinde bunu sağladık.

Yabancı müzisyenleri belki festivallere gidip orada keşfedebiliyorsunuz, ama Türkiye’den birilerini nasıl belirliyorsunuz?

Yabancılarda da sırf festival değil, sürekli müzik sektörünü takip etmekten geçiyor. Canlı izleyebiliyorsam ne ala, ama sürekli yayınları, tüm basın yayın organlarını, Instagram hesaplarını vs. takip ediyoruz. Türkiye için de aynısı geçerli. Yeni çıkan bir isim küçücük bir yerde sahneye çıkabiliyor. Onu gidip görmeye çalışıyoruz mutlaka. Birileri bloğunda bahsediyor ya da bize geliyor çeşitli bağlantılar. Eskiden CV gönderirlerdi bize, ama artık öyle değil. Şimdi bir müzisyen evinde müziğini kaydedip Spotify’ya yükleyip seyircisine ulaşabiliyor. Bütün dijital platformlarda yeni çıkan her şeyi takip etmeye çalışıyoruz.

Dijital platformların avantajlarından biri de bu o halde?

En azından seyircinin ulaşabilmesi için kolay. İşin profesyoneli bir şekilde gidip bulur. Eskiden müziğe ulaşmak o kolay değildi. Radyolar vardı, bir iki tane TV kanalı vardı, kaset ve CD dönemlerinden bahsediyorum. Sonra işin içine MP3, illegal indirmeler vs. girdi. Ama sonrasında bütün bu hikâye durdurulamayacak bir devrim olduğu için hepsi platformlara indirgendi. O platformlar bile kendi aralarında elendi. İnsanların en çok müzik dinlediği iki yer YouTube ve Spotify. Seyirci de kolay ulaşabildiği için kendine ait zevkler oluşturma hali başladı. Kendi listeleri var ya da “haftalık keşif” bölümlerden keşifler yapılıyor.

10. yıl sürprizleri 10. yıl için sürprizler olacak mı? Salon özelinde program devam ederken, 2020’yle beraber birkaç sürprizimiz olacak. Bunlar aslında Gezgin Salon kapsamında olacak. İnsanların takip ettiği, uzun süredir beklediği birkaç isim şu an gündemimizde. Gezgin Salonları yılda üç, dörde çıkaracağız. Öyle bir girişimimiz var. Onun dışında da projeler sürüyor. Ama şu an önceliğimiz Gezgin’ler...

Bu sezonki programdan özellikle önerebileceğiniz isimler var mı?

Boy Harsher’ı mutlaka insanların dinlemesini ve izlemesini tavsiye ederim. Bu sene Agar Agar’a gelenler izledi, ön gruplarıydı; Polynation. Kesinlikle öneriyorum. Mario Batkovic, geçen sene gelmişti. Bu sene iki gece yapacağız. Seyirciler sahnede hiç görmedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar. Sahnede tek başına akordeon çalan biri var ve akordeonun böyle çalınabileceğini bu yaşımda yeni öğrendim diyebilirim... Hania Rani var, o da solo bir kadın piyanist. O da Olafur Arnalds’ın ön grubu olarak turneye çıkmıştı. Bir de Zola Blood’ı tavsiye ederim. Ama hepsi benim bebeklerim gibi...

Eklemek istedikleriniz var mı?

Artık markayı uluslararası olarak büyütmek istiyoruz. Yurtdışında bir şey yapmak değil de onların gözünde büyütmek gibi... Eskiden sanatçıların biz peşinde koşardık, şimdi onlar kendileri geliyor. Örneğin iki sene önce Tamino, “Bizim İstanbul’da inanılmaz bir dinlenme oranımız var, biz oraya gelmek istiyoruz, bizi programınızda değerlendirir misiniz” demişti. O yüzden işin o boyutunu da güçlendirince İstanbul’un en büyük sıkıntısı, sürekli durumlar değişkenlik gösterdiğinden istikrarlı bir müzik endüstrisine ulaşamadık. Bu yaz güzel geçti, sadece İstanbul’da değil, bir sürü yerde etkinlik var. İçerikleri beğenilir beğenilmez, o ayrı konu ama ben hepsinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

'Gezgin Salon Anadolu’ya...’

Yeni ‘Salon’ açmak gibi düşünceler var mı?

Mekân değiştirmeyi düşünmedik. Mekânı mekân yapan fiziki bir tarafı da var. Biz bir de çok rahat bir şekilde sokağa adım atabildiğin çok az sayıdaki konser mekânından biri kaldık. Şimdi artık 5-10 dakikalık mesafede, bir şeylerin içinden geçerek sokağa adım atma dünyası var. Bu yüzden mekân değiştirmek hiç gündemimizde değil. Büyük konuşmamak gerekiyor hiçbir konuda ama Gezgin Salon zaten mekânı ara ara başka yere taşımaktan çıktı. Bu mesela belli bir noktadan sonra Ankara’da, Eskişehir veya İzmir’de olabilir. Bir günlüğüne oraya gitmek gibi. Çünkü Salon’u götürdüğünde İKSV kültürünü de götürüyorsun. Onlar da onunla tanışıyor.

Oralardan da çok talep vardır mutlaka...

Anadolu biraz zor. Ben bir Ankaralı olarak bunu söyleyebilirim. Böyle bir iş yapıp da bilet satmak orada zor. Çünkü sürekli bir konsere gitme kültürü yok. Ben üniversite hayatım boyunca hafta sonları otobüse binip Babylon’a geliyordum, görmek istediğim isimler buradaydı yani.