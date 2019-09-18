Devlet Tiyatroları biletleri satışta

2019-2020 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden ve Devlet Tiyatroları gişelerinden dün satışa sunuldu.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Gulyabani” eseri, William Shakespeare’in “Yanlışlıklar Komedyası”, Türk öykü ve tiyatro yazarı Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı”, Türk oyun yazarı Ekrem Reşit Rey’in “Lüküs Hayat”, ünlü Alman tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht’in “Küçük Burjuva Düğünü’, Adalet Ağaoğlu’nun “Kozalar” isimli oyunları Devlet Tiyatroları’nın bu sezon ilk turdaki yeni oyunları arasında yer alıyor.

Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe oynayan Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey”i, Orhan Kemal’in “Üç Kâğıtçı”sı, Dostoyevski’nin ölümsüz eseri “Suç ve Ceza” ve Moliere’in “Cimri”si de bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edilecek.

Devlet Tiyatroları, yeni oyunların yanında sezon içerisinde gerçekleştireceği projelerle de sezona damga vurmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonlarda gerçekleştirilen ve tiyatroseverler tarafından ilgiyle takip edilen “Nöbetçi Tiyatro” uygulamasının kapsamı genişletilecek.

Bu sezon ilk kez İstanbul DT de perdelerini 1 Temmuz’a kadar açık tutarak sanatseverlerle buluşacak.

DT’de ilk kez gerçekleştirilen üniversitelerin yazarlık bölümü öğrencileriyle yapılan atölye çalışmaları da devam edecek.

DT’nin 70’inci kuruluş yıldönümüne özel hazırlıklar yapılarak, kurumun tarihini anlatan görsellerin de yer alacağı bir gösteri Ankara, İstanbul ve İzmir’de sergilenecek.