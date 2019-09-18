Sinemada Sovyetler

Vault 34 Yeşilçam Sineması’nda 16 Eylül’de başlayan “Sovyet Sinema Günleri” 30 Eylül’e kadar devam edecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe, 02:09

[Haber görseli] Mosfilm işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde Sovyetler Birliği döneminde çekilmiş “Sıfır Kenti (1988)”, “Moskova Gözyaşlarına İnanmıyor (1980)”, “Kaderin Cilvesi 1 (1975)”, “Kaderin Cilvesi 2 (1976)”, “Film Kameralı Adam (1929)”, “Potemkin Zırhlısı (1925)”, “Donbass Senfonisi (1931)”, “Grev (1925)”, “Mutluluk (1935)”, “Bay West’in Bolşevikler Ülkesindeki Sıra Dışı Maceraları (1924)” filmleri gösterilecek.

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