Mosfilm işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde Sovyetler Birliği döneminde çekilmiş “Sıfır Kenti (1988)”, “Moskova Gözyaşlarına İnanmıyor (1980)”, “Kaderin Cilvesi 1 (1975)”, “Kaderin Cilvesi 2 (1976)”, “Film Kameralı Adam (1929)”, “Potemkin Zırhlısı (1925)”, “Donbass Senfonisi (1931)”, “Grev (1925)”, “Mutluluk (1935)”, “Bay West’in Bolşevikler Ülkesindeki Sıra Dışı Maceraları (1924)” filmleri gösterilecek.
Sinemada Sovyetler
Vault 34 Yeşilçam Sineması’nda 16 Eylül’de başlayan “Sovyet Sinema Günleri” 30 Eylül’e kadar devam edecek.
Yayınlanma tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe, 02:09