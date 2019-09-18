Picasso İzmir’de

Arkas Sanat Merkezi’nin tam ortasında yer alan avlu formundaki bölüm basın mensuplarının oturması için yerleştirilmiş sandalyelerle dolu. Bu sezon 20. sergisini açan Arkas belki de ilk kez bu kadar büyük bir hazırlık yapmış ve belki de Bay Lucien Arkas uzun yıllardır ilk kez bir sergi için bu denli heyecanlı. Haksız da sayılmaz aslına bakarsanız, dün ziyarete açılan ve 5 Ocak’a dek sürecek sergi İzmir’de ilk kez Picasso’nun eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Lucien Arkas’ın gözlerinden okunan gururu ve heyecanı hayallerini gerçeğe dönüştüren bir sanat tutkununun en saf duygularının yansıması elbette. Basın toplantısı boyunca hemen yanında, onunla birlikte bu gururu paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in oturuyor oluşu İzmir’in de bu önemli sergiyi sahipleneceğinin net bir göstergesi niteliğinde.

‘İzmir bir sanat şehri’

Konuşmasına Arkas’a teşekkürlerini sunarak başlayan Tunç Soyer, “İzmir binlerce yıldır bir sanat şehri. Heykel, müzik, resim gibi sanatın farklı alanlarında çok fazla yenilik ve büyük eserler bu şehirde hayat bulmuş. Aynı zamanda birçok sanat akımı burada doğmuş ve dünyaya ilham vermiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temel stratejilerinden biri bu tarihsel kimliğinden referans alarak İzmir’i, yeniden bir kültür ve sanat üretim merkezi haline getirmek” dedi.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ise “Arkas Sanat Merkezi’nin tarihi binasında Picasso gibi bir sanatçıyı ağırlamanın onun gösteri dünyasına olan tutkusunu kapsamlı bir sergi ile ziyaretçiler ile paylaşabilmek önemli. Fakat, bu serginin düzenlenmesi ile İzmir’de başka bir gururu daha yaşıyoruz. Sergi, Paris’ten İzmir’e uzanan bir köprü vazifesi görerek, Picasso’nun tüm hayatı boyunca etkilendiği gösteri dünyasına ait eserlerinin ilk kez bir araya geldiği bir sergi oluşmasını sağladı... Paris-Picasso Ulusal Müzesi, ‘Picasso: Gösteri Sanatı’ sergimize altmışın üzerinde eser ödünç vererek istisnai bir imkân sağladı. Sadece İzmirlilerin değil çevresi ve hatta İstanbul, Bursa gibi pek çok yerden ziyaretçinin görmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Farklı bir Picasso

Arkas Sanat Merkezi’nin iki katına yayılan serginin önemli bir özelliği daha önce Picasso’nun Türkiye’de belki de hiç bilinmeyen ya da az bilinen bir yönünü bize tanıtıyor oluşu. Jean Luc Maeso’nun küratörlüğü ve Müjde Unustası’nın direktörlüğünde oluşturulan Picasso & Gösteri Sanatı sergisinde, Picasso’nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapıları aralanıyor.

Paris-Picasso Ulusal Müzesi’nin özel desteği ile gerçekleştirilen sergide sanatçının pek çok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar ile gösteri sanatlarının Picasso’nun sanat yaşamına olan etkisi izleyecilere sunuluyor. Girişin ücretsiz olduğu merkez salı-pazar arası 10.00-18.00 saatleri arasında, perşembe günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık.