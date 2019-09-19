Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde aday

Haluk Bilginer, Onur Saylak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agah Beyoğlu' karakteriyle bu yılki Uluslarası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.
Haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan yönetmen Onur Saylak paylaşımına, 'Agah International Emmy Awards en iyi erkek oyuncu adayı... Haluk Bilginer... Şahsiyet... Tebrikler' notunu düştü.
Uluslararası Emmy Ödülleri, 25 Kasım'da sahiplerini bulacak.