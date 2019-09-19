Perdeler ‘yeni’den açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2019-2020 sezonunda perdelerini 2 Ekim’de açacak. Şehir Tiyatroları yeni sezonda yeni repertuvarıyla izleyicinin karşısına çıkacak. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde dün yapılan basın toplantısında yeni sezonun programı açıklandı.

Toplantıya İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır başta olmak üzere Şehir Tiyatroları yetkilileri ve oyuncuları katıldı. Başkan Muratlı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Kültür ve sanat herkes için her yerde olacak. Tüm İstanbullular tiyatroyla buluşacak” sözlerini hatırlatarak “Bu yeni nesil yönetim anlayışıyla biz de İstanbul’un her köşesine zaman içerisinde ulaşacağız” diye konuştu. Muratlı, ilerleyen günlerde daha iyiyi ve güzeli yakalamak amacıyla repertuvarda bazı değişiklikler olabileceğini ifade etti. Sözlerini ise şöyle sonlandırdı: “Bilimsel, mesleki ve etik ilkeler doğrultusunda sanata müdahale etmeden yenilikçi kararlar almak noktasında kararlı ve cesaretliyiz.”

Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da 2019-2020 sezonunda sahnelenmesi planlanan yeni oyunları açıkladı. Oyunlar şöyle: Ay, Carmela (J. S. Sinistera), Biraz Gelir Misiniz? (Aziz Nesin), Mine (Necati Cumalı), Gece Kulübü (Tuncer Cücenoğlu), Yaygara 70 (Erol Günaydın-Cemal Reşit Rey), Deli İbrahim (Turan Oflazoğlu), Tatar Ramazan (Kerim Korcan/Hüseyin Köroğlu), Bir Ziyaret (F. Dürrenmatt), Ramses II (S. Thiery), Çın Sabahta (Nezihe Meriç), İki Efendinin Uşağı (C. Goldini).

Çocuk oyunları ise şu şekilde: Peri Kızı Müzikali (Sevtap Çapan), Rüya (Özge Midilli-Ertan Kılıç), Yaşayan Sayfalar (Şirin İnci).

‘İsrafı önleyeceğiz’

Yeni sezonda bazı oyunların neden repertuvarda yer almadığı sorusuna Hülya Muratlı, “Önceliğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin israfını önlemek. Proje bazlı oyunculara çok fazla yer verilmişti, bunların ekonomik maliyeti çok yüksekti ve biz ekonomik kaygılar başta olmak üzere ayrıca kendi oyuncularımızı ve tiyatromuzu ön plana çıkarmak adına repertuvardan kaldırdık” yanıtını verdi.

‘İhraç edilenler geri dönebilecek’

Hülya Muratlı basın toplantısında, “Şehir Tiyatroları’ndan geçen yıllarda uzaklaştırılan, hatta işe geri dönüş davası kazandığı halde işine geri dönemeyen tiyatrocularla ilgili bir tasarruf olacak mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “İBB Şehir Tiyatroları’ndan ayrılan sanatçıları süreç içerisinde biz de üzüntüyle izledik. Biliyorsunuz, yeni yönetimin ve sayın başkanımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de hukukun üstünlüğüne değer vermesi. Dolayısıyla hukuki sonuçlar aynen takip edilip uygulanacak. Sanatçılarımızın hakları ve hukuki kazanımları uygulanacak.” Başkan, yönetmelik değişikliğinin de gündemlerinde olduğunu ifade etti.

65 yaş üstüne öncelik

Hülya Muratlı, basın toplantısında ayrıca iki yeni gelişmeyi aktardı. İlk olarak, Şehir Tiyatroları’nın yönetim kurulunda oyunculara ayrılmış iki kişilik yerin, artık “tepeden inme” değil, tiyatrocular tarafından seçilecek kişiler tarafından doldurulacağı vurgulandı. Bu açıklama, toplantıda bulunan oyuncular tarafından alkışla karşılandı. Muratlı, ikinci olarak da 65 yaş üstü izleyicilere yönelik bir karar alındığını belirtti. Karara göre, 65 yaş üstü izleyicilere yer ve bilet temini konusunda öncelik tanınacak. Biletlerin satışa sunulduğu ilk iki gün, öndeki iki sıra, 65 yaş üstü seyirciler ve onların misafirlerine ayrılacak.