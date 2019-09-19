İlhamı hayvanlardan...



Babylon’da 25 Eylül’de bir insan ve hayvan konseri gerçekleşecek. Sanatatak’ın B-Inspired serisinin ikinci konseri bu kez ilhamını 16. İstanbul Bienali’nden alıyor. Bienalin kavramsal çerçevesi olarak açıklanan Yedinci Kıta: Tekillikler, Göçler ve Kültürel Yeniden Tanımlamalar’dan esinlenen Ayşegül Sönmez’in müzik küratörlüğündeki konser, Türkiye müziğindeki havyanlara adanıyor. Konserle iligili olarak Sönmez’le konuştuk.

- Animal Charm Hayvanların cazibesi üzerine bir konser yapma fikri nasıl doğdu?

Orada bir kelime oyunu var ama İngilizce düşünersek Animal Farm ve Animal Charm. Bu aslında Neşet Edenler konserinden sonra doğdu. Sanatatak olarak Neşet Ertaş’tan ilham alarak farklı müzikal eğilimlere sahip 23 müzisyenin katılımıyla bir Neşet Edenler konseri yaptık. Bu bir konser serisinin başlangıcıydı. B-Inspired dedik, İlham alıyoruz, dedik. Bu kez bu konser için de ilhamı 16. İstanbul Bienali konseptinden 7. Kıta’dan aldım ve tamamen hayvanlarla ilgili hayvan ve insan ilişkisine bakmak istedim. Bu ilişki için ilk başta yüzümüzü havyanlı şarkılara, türkülere çevirdik. Ama önce Neşet Ertaş’ın Yolcu türküsü geldi. Onun sözleri bana çok geniş bir kavramsal çerçeve armağan etti.

- Bienalin kavramsal çerçevesi olarak açıklanan Yedinci Kıta: Tekillikler, Göçler ve Kültürel Yeniden Tanımlamalar. Bu başlık altında baktığınızda neler buldunuz hayvan ve insan ilişkisine dair şarkılarda?

Şöyle sormak isterim o halde ben de size: Acaba 16. İstanbul Bienali küratörü filozof Nicolas Bourriaud, bienalin kavramıyla ilgili Benjamin’den alıntıladığı “yitirilmiş” veya “alternatif” tarihlerin arkeolojilerine havyanlı şarkılarda rastlayabilir miyiz? Kültürümüze, ortak belleğimize ait türkülerimiz bize havyanlarla ilgili ne söyler? Antroposenik çağın havyanlı türküleri bu coğrafyayı ve insanını nasıl tarif eder? İşte bu ve bunun gibi pEk çok soruya hayvanların zarafeti eşliğinde hayvanlarımız rehberliğinde yanıt arayacağız.

- Hangi şarkılar bunlar mesela?

Esinlenerek yeniden derlenen hayvanlı şarkılar arasında Mor Koyun, Pireli Şarkı bulunuyor. İlham alınan şairler Orhan Veli, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yanı sıra bir romancı Kemal Varol da var. Konserde Kemal Varol’un son romanı Aşıklar Bayramı’nı okumuş çıkacak bir müzisyen var. Ne yapacakları sürpriz ama. Sadece okumuş da çıkabilirler bir tür müzikal referans da verebilirler. Ama biz konsere hazırlanırken bu şairleri ve romancıyı okumuş olduk. Etkileşimin formu bir şarkı olmayabilir de olabilir de.

- Konserin onur konuğu şaman bir şarkıcı UUTAİ Olena. Bu konukla ilgili neler söylemek istersiniz?

Müthiş bir deneyim yaşayacağımızı söyleyebilirim. Rusya Federasyonu Yakutistan bölgesinden Olena. UUTAİ, suyun yarattığı gizem anlamına geliyor. Olena, hayvanlarla birlikte yaşadığımız modernite öncesi bir döneme bir bakıma bilinçaltımıza seslenecek. Kolektif tarihimize... Erk hayvanlarımızı bize bulduracak kim bilir...

- Konserin afişi ise Yıldız Moran arşivinden....

Evet, afişimiz bir mücevher. Bu konserde böyle epey derin detaylar.

Türkiye’nin ilk kadın fotoğrafçısının, 1952 yılında Lizbon’da çektiği kare, insanın hayvanlar üzerinde kurduğu egemenliğe dair hem bir belge hem de hayvan haklarını savunan aktivist bir imge değerinde.