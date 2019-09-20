İCAF kıta değiştiriyor

Üç senedir düzenlendiği Kadıköy Moda’da büyük ilgi gören İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), bu yıl 11 Ekim’de Beşiktaş sokaklarında başlıyor. Dream Sales Machine tarafından organize edilen festival, 12-13 Ekim tarihlerinde Feriye, Ortaköy Yetimhanesi ve Kethüda Hamamı’nda Kendine Has desteğiyle ziyaretçileri ile buluşacak.

Berlin’den sanatçılar

İCAF, 2016 yılından bu yana çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon disiplinleri üzerinden atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi yaratıcı deneyim alanları sunuyor, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiriyor. Bu yıl ise İstanbul ve Berlin’in kardeş şehir olmasının 30. yılında Berlin’li sokak sanatı oluşumu Yes, And... Productions’ın (YAP) kurucusu küratör Denis Leo Hegic festival için İstanbul’a davet edildi. Denis Leo Hegic, Berlin’den Marina Zumi, TpT, Hundertzehn, Martin Krusche, İstanbul’dan Somon, Rakun, Max, Nuka, Ankara’dan Gökhan Tüfekçi namı diğer Kara Gözüktü Kaptan ve İzmir’den Cem Sonel, Beşiktaş sokaklarında mural çalışmalar yapmak üzere davet edilen sanatçılar arasında yer alıyor. İCAF posterinin ise bu yıl Big Baboli tarafından çizildiği belirtildi.

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli’ye festivalin özelliklerini ve neden bu yıl Avrupa yakasına taşındığını sorduk. Sesli, İCAF’ın bir şehir festivali olarak büyük ilgi gördüğünü söyleyerek “Dolayısıyla Beşiktaş da, Kadıköy gibi şehrin en eski ve köklü merkezlerinden. Üç yıldan bu yana Anadolu yakasında Moda Club Quartier ve All Saints Kilisesi’ndeydik, bu yıl Avrupa yakasına geçmek istedik. İCAF’ın bir şehir festivali olduğuna vurgu yapıyoruz. Gelecek yıllarda İCAF’ı yine Kadıköy’de ya da İstanbul’un bir başka merkezinde düzenleyebiliriz. Dolayısıyla Comics and Art Festival’i yalnızca İstanbul’da değil, Ankara’da düzenlediğimiz gibi Türkiye’nin bir başka kentine de taşıyabiliriz” yanıtını verdi.

Özel sergi

Festival etkinliklerini da anlatan Alper Sesli, “Festival mekânlarından Feriye’de söyleşiler, animasyon gösterimi, çizgi roman dükkanları, yayınevleri ve konserler yer alırken, Ortaköy Yetimhanesi’nde sergiler, atölyeler ve ‘street art’ çalışmaları yapılacak. Kethüda Hamamı ise Urban Art projesinin açılış partisinin yanı sıra özel bir sergi projesine de ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

Anlamlı tema

Festival bu sene “Hayvan Gibi” temasıyla düzenleniyor. Bu ilginç başlığın açıklamasını Alper Sesli şöyle yapıyor: “Bu ana başlık üzerinden süper kahramanların hayvan güçleri, karikatürde hayvan diyalogları, sokak hayvanları ve kamusal alan ilişkisi ile sanatta hayvan temsilleri ele alınacak. Festivalin gerçekleşeceği Beşiktaş’ta ileri dönüşüm kolektifi ‘Çöpçüler’ ile festival katılımcıları bir araya getirilerek atık malzemelerden sokak hayvanları için sürdürülebilir kamusal alan müdahalelerinde de bulunulacak.” Festivalin biletleri dsmbilet.com’da satışa sunuldu.