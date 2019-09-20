Vitrindeki Albümler

Taner Öngür ve 43,75 ‘Asri Sada’ (Tantana)

Rock müziğimizin yaşayan efsanesi ve tarihsel hafızası Taner Öngür’ün fantastik projesi 43,75 ile yaptığı üçüncü albüm yine sıra dışı bir konsepte sahip.

Öngür ve arkadaşları bu kez bizi eski İstanbul’a; Ahmet Rasim, Reşat Ekrem Koçu, Osman Cemal Kaygılı, Ref’i Cevad Ulunay’ların İstanbul’una sürüklüyor. O yılların gazete sayfalarının arasında çekilmiş tuhaf tiplerin, olayların arasına itiveriyor. Gökhan Akçura’nın editörlüğünde hazırlanan 16 sayfalık tabloid gazete de plağın içeriğini pek güzel destekliyor.

Gitar vokalde Öngür, gitarda Haluk Önol, basta Arif Ortakmaç, davulda Kemal Küçükbakkal eşliğinde Cihangir Vampiri, Trak Vapuru, Ayşe Opereti, feza fatihi Baytekin, cambaz Rıfat Telgezer’in dünyasına sörfe çıkıyoruz, siyah beyaz ve naftalin kokulu bir yolculuğa gidiyoruz. Dedelerimizin rakı sofrasında anlattığı hikâyeleri hatırlıyoruz.

Öngür ve arkadaşları Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin tozlu raflarını “saykodelize” etmeyi sürdürüyor. Buyurun siz de şöyle bir uğrayın akşamcıların, külhanbeylerin, yosmaların, tulumbacıların, meczupların, hırsızların, sabıkalıların, dalkavukların cereyanlı dünyasına...

Not: Plak üç renkte sınırlı sayıda numaralı üretildi: 250 gri, 250 kırmızı, 500 siyah...

Durul Gence ‘Black Cat / Boo Song’ (Finders Keepers)

Bu 7 inç plaktaki 1974 tarihinde kaydedilen “Black Cat” ve “Boo Song” adlı parçalar ilk kez yayımlanıyor.

Solist, orkestra şefi, besteci, aranjör, eğitmen ve caz tarihimizdeki en ünlü davulcularından Durul Gence. 1972 yılında İrfan Sümer, Oğuz Durukan ve Uğur Dikmen ile Asia Minor Mission adında underground bir topluluk kurmuş, bir yıl sonra da Norveç macerasına atılmışlardı.

Keyifleri yerindeydi, istediklerini çalıp turluyorlardı. Gence Hollanda turu esnasında Tee-Set topluluğunun solisti Peter Tetteroo ile tanışmıştı. Tetteroo’nun evinde bir akşam alelacele bir kayda girdi. Bu hücum kayıtta Gence’ye adı bilinmeyen bir gitarcı eşlik etmişti. İşte bu plaktaki parçalar o esnada ortaya çıkmıştı. İptidai şartlarda yapılmıştı, kayıtlar ilkeldi ama Gence’nin dinamik davulu, parlak vokalleri ve besteleri yerli yerindeydi.

Beş yıl önce hayatta olmayan bir akrabalanın sesini duyurmak üzere bir CD’ye kayıtlar aktarmıştı Gence, bantlardan. Bunları dinlerken yeğeni Mehmet Atılgan’ın dikkatini çekti arkadaki parçalar. Sonra bunları bastırmak için dayısını ikna etti ve Hakan Dedeoğlu aracılığı ile Finders Keepers’a ulaştı. Bu plak da böylece vücuda geldi ve gömülü hazinelerden biri daha gün ışığına çıkmış oldu.