DOB’dan yeni sezon sürprizi: Göbeklitepe

Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni sanat sezonunun açılmasına günler kala, repertuvarını açıkladı. Repertuvarında Aida, Kuğu Gölü, Sevil Berberi, Damdaki Kemancı pek çok dünyaca ünlü eserlere yer veren DOB, bu yıl izleyiciyi Göbeklitepe’nin tarihinde yolculuğa çıkaracak. Göbeklitepe eseri, “bir oratoryo ve kantat şeklinde” sahnelenecek ve danslarla süslenecek. Eserin, dünyanın her yerinde sahnelenmesi planlanıyor.

DOB Genel Müdürü Murat Karahan, önceki gün Ankara Opera Sahnesi’nde düzenlediği basın toplantısında, 2019-2020 sanat sezonunu repertuvarını açıkladı. Ankara DOB’un, aralarında Aida, Sevil Berberi, Kuğu Gölü, Damdaki Kemancı’nın da bulunduğu 29 ayrı prodüksiyonla 160 temsile imza atacağını dile getiren Karahan, Türk opera tarihinin unutulmaz sopranosu Leyla Gencer ile ilgili bir belgesel ve anma konserinin de sanatseverlerle buluşacağını belirtti.

30 YIL SONRA SAHNEDE

Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron’un eşi Eva Peron’un yaşam-öyküsünü anlatan, Evita müzikalinin de 30 yıl aranın ardından yeniden İstanbul DOB’da sahneleneceğinin bilgisini veren Karahan, 20 yıl sonra da İstanbulluların Carmen operasıyla buluşacağını belirtti. İstanbul DOB’da, aralarında birçok yeni eserin bulunduğu 39 yapımla izleyicilerin karşısına çıkacaklarını kaydeden Karahan, İzmir DOB’un da yeni sezonda La Boheme, La Traviata opera eserleri ile 5. Murat ve Carmen bale eserlerinin de aralarında bulunduğu 34 prodüksiyonla perdelerini açacağını ifade etti.

‘YENİDEN DOĞUŞ' SELAMI

Antalya DOB’un da Kanlı Nigar, Sevil Berberi, Kamelyalı Kadın ve Şehrazat Balesi gibi eserleri, Mersin DOB’un ise Carmina Burana, Amedeus, Yeşilçam Filmleri konseri, Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri, Şen Dul opereti gibi birbirinden farklı 30 prodüksiyonla izleyicilerin karşısına çıkacağını ifade eden Karahan, 30 prodüksiyonla 104 kez perde diyecek Samsun DOB’da da Çalıkuşu, Arda Boyları, Altın Ejderha, Hisseli Harikalar Kumpanyası gibi eserlerin yanı sıra Milli Mücadele’nin 100. yılı nedeniyle hazırlanan “Yeniden Doğuş” operasının da sanatseverlerin beğenisine sunulacağını kaydetti. “Yeniden Doğuş” için “Büyük Atatürk’ün de sahnede canlandırıldığı manevi değeri çok büyük bir eser” değerlendirmesinde bulunan Karahan, eserin turnelerle diğer illerde de sahneye taşınacağının bilgisini verdi. Karahan, tüm sezon boyunca, opera, bale, konserler, çocuk eserlerinin de dahil olduğu toplam 193 prodüksiyonu 794 temsille izleyiciyle buluşturacaklarını da kaydetti.

‘ÖZEL ESER'

Karahan, 2018 Troya yılı için sahnelenen Troya epik operasının büyük bir ilgiyle karşılandığını anımsatarak “2019 Göbeklitepe Yılı”na özel olarak da bir eser hazırladıklarını bildirdi. Karahan, “Bu senenin flash eseri Göbeklitepe olacak. DOB olarak muazzam bir prodüksiyon hazırlıyoruz. Bir oratoryo, kantat şeklinde, dansla süslediğimiz, teknolojinin nimetlerini çok ciddi anlamda kullandığımız, müzikal ve görsel anlamda bir şov olacak, dünyanın her yerinde yüz akıyla sergileyebileceğimiz Göbeklitepe projesini hazırlıyoruz” dedi.

Karahan, eserin prömiyerinin aralık ayında yapılacağını da duyurdu.