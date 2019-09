Mardin’de kısa film uzun etki

Genç kadın “Sen sanal ortamda ‘Koy bana bir çay’ diyebiliyor musun? Olmaz tabii” diyor, “Dijital Yalnızlık” temasının aklına getirdiklerini sıralarken. Sadece o değil, Mardin sokaklarında bu konuyla ilgili konuşan onlarca kişiden alınmış görüş, yorum ve fikirlerin harmanlandığı kısa bir video ile memleketin her köşesindeki insanlar için bir şeyler ifade eden bu meselenin ne gibi açılımları olduğunu görüyor ve hayatımızın sıkışıp kaldığı büyükşehirlerin ötesinde de ne denli canlı, zihin açıcı ve çoksesli/çok renkli yaşamlar olduğunu fark ediyoruz. Sırf bu bile takdire değer doğrusu.

MARDİN'DE BİR AKŞAM

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması kapsamında önceki akşam Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde özel bir film gösterimi gerçekleştirildi. Müzenin hemen dışındaki alana dizilen sandalyelerin hemen hepsinin dolduğunu gözlemlediğimiz gösterime büyük bir ilgi vardı, üstelik sadece yerel halktan değil çeşitli vesilelerle kente gelmiş yabancı öğrencilerden de... Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan, önceki yıllardaki finalistlerin katılımı ile gerçekleşen ve bugüne kadar ödül alan filmlerin gösterildiği etkinliğe 300’ün üzerinde sinemasever katıldı.

Mardin’de gerçekleşen gösterimde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuz yıldan bu yana kültür sanata destek veriyor ve gençleri teşvik ediyoruz. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, her sene olduğu gibi sosyal sorunları farklı ve yaratıcı bir şekilde ele alan genç sinemacıları arıyor. Bu yılki “Dijital Yalnızlık” temasının genç sinemaseverlerin kendilerini ve sanatlarını dile getirmeleri için iyi bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. İnternetin ve sosyal medyanın hepimizin hayatını ele geçirdiği günümüzde gençlerin giderek dijital bağımlılığa ve yalnızlığa doğru gittiğini görebiliyoruz. Gençlerin sosyal medyada daha fazla ‘like’ almak üzerine kurdukları bu sanal dünyada, teknolojinin doğru kullanımı çok önemli” dedi.

BU YILIN KANAAT ÖNDERİ BOURCE

Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması’nın kanaat önderi, Oscar ödüllü film müziği bestecisi Ludovic Bource oldu. Fransız besteci, Mardin’de gerçekleşen özel film gösterimine video mesajı ile katılarak, gençlere yarışmaya katılma çağrısı yaptı. Michel Hazanavicius imzalı “Artist” adlı filmin Oscar ödüllü bestecisi Ludovic Bource, “Dijitalleşmeyi inkâr etmenin ve kendimizi bu dünyanın dışında tutmanın imkânsız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu da ne yazık ki dijital yalnızlığı beraberinde getiriyor ve bu yalnızlık gözle görülmese bile her yerde bizi takip ediyor, adeta toplumumuzu kemiren bir olguya dönüşüyor. Kişisel verilerimizi, vicdani değerlerimizi, özgürlüklerimizi ve bizi biz yapan birçok şeyi elimizden alıyor. Paylaştığımız her şeyi bize karşı kullanan dijitalleşmenin doğurduğu yalnızlık hepimizin içinde. Ancak aslında artık yalnız değiliz, çünkü o (dijital dünya) yaptığımız her şeyi görüyor” dedi.

Yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da, “Dijitalleşme ile iletişim modelleri yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu yeni iletişim modelleri ile eski ve yerleşik iletişim modelleri değişiyor ve bir anda yörüngelerimiz kalabalıklaşıyor. Ama bu kalabalığın içinde kendinizi yalnız olarak bir klavyenin başında bulabiliyorsunuz. İşte bu yeni durumun artı ve eksi yönlerini bir arada görebilmek ve bunu üretime çevirebilmek çok önemli. Günümüzde bu temanın, bugüne dair önemli referansları filmler yolu ile geleceğe taşımasını hedefliyoruz” dedi.

BAŞVURULAR 22 KASIM'A DEK

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvurular 22 Kasım’a kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve dijital yalnızlık sorununu anlatmaları gerekiyor. Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.