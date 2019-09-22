Leonard Cohen’in duyulmamış eserleri albümleştirildi

7 Kasım 2016 yılında hayatını kaybeden Cohen’in oğlu Adam’ın yapımcılığını üstlendiği albüm 22 Kasım’da raflardaki yerini alacak. Ünlü müzisyenin ölümünden 3 yıl sonra piyasaya sürülecek albümde Beck, Arcade Fire grubundan Richard Reed Parry ve Damien Rice gibi indie müziğin önemli isimleri de yer alacak. Uzun süre Cohen ile beraber müzik yapan Javier Mas’ın kayıtlarda Kanadalı müzisyenin kendi gitarını kullandığı belirtildi.

Adam tarafından yayımlanan basın bildirisinde, “Onun sözleri için şarkı besteler ve düzenlerken, onu yanımızda hissetmek için müziğinin en karakteristik yanlarını kullandık” ifadelerini kullandı ve albümü dinleyenlerin “Leonard yaşıyor!” diyeceğini belirtti.

Albümde yer alacak olan The Goal şarkısının bir kısmı YouTube üzerinden paylaşıldı.

Cohen, ölmeden kısa süre önce The New Yorker’a verdiği röportajda üzerinde çalıştığı şarkıları bitiremeyeceğini düşündüğünü söylemişti.