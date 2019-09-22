Samsun’da sezon ‘Açılış Konseri’ ile başladı...

Türkiye Cumhuriyeti’nin en genç operası olan Samsun Devlet Opera ve Balesi, 11. sanat sezonuna “Açılış Konseri” ile başladı. SAMDOB Açılış Konseri’nde ağırlıklı olarak yeni sezonda sergileyeceği eserlerden örneklere yer verdi.

Sezon içinde prömiyer yapan Seyyah Anlatımlı Konseri, Yarasa Opereti, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali ve Don Giovanni Operası’ndan seçilen örneklere ek olarak en tanınmış opera, operet ve müzikallerden göz dolduran bir konser repertuvarı alkış alırken, SAMDOB bale sanatçıları da sahneye çıktı.

Konserde batonu, çok ödüllü orkestra şefi, Moskova Çaykovski Konservatuvarı mezunu Artun Hoinic tuttu. Eserler Türkiye ve yurtdışında başarılar gösteren SAMDOB sanatçıları tarafından seslendirildi.

Konser programında besteciler J. Strauss II, W. Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, V. Rahmaninov, Eduardo di Capua, Charles F. Gounod, Gaetano Donizetti ve Augustin Lara’nın sevilen eserlerinden aryaların, napolitenlerin ve düetlerin yanı sıra, bestesi Melih Kibar’a, düzenlemesi Kıvanç Tepe’ye, düzenlemeleri Onur Altıparmak, Bujor Hoinic ve Ali Hoca’ya ait Türkçe eserler de yer aldı.