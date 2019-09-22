!f İstanbul’da ödüller verildi

18. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yarışma kategorilerinin ödülleri önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi, 02:03

18. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde, önceki akşamı BKM Mutfak-Uniq’te düzenlenen ödül töreniyle ödüller sahiplerini buldu. Törende Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinin kazananlarına ödülleri jüri üyeleri Ezel Akay, Damla Sönmez, Tahsin Atakuru, Erdoğan Mitrani, Barış Saydam, Deniz Eyüboğlu, Fırat Ataç, Ayçe Kartal, Ben Gilbert, Asja Krsmanovic ile Berfin Demirat ve Elif Buse Günay tarafından takdim edildi.

Keş!f...
Farklı coğrafyalarda doğan ilk ya da ikinci filmini çekmiş yönetmenlerin yarıştığı Keş!f kategorisinde Song Without a Name filmiyle yönetmen Melina Leon ödüle değer görüldü. Jüri Özel Ödülü ise Fugue adlı filmiyle yönetmen Agnieszka Smocyznska’ın oldu.

Başkanlığını ünlü yönetmen Ezel Akay’ın yaptığı !f Ulusal Jürisi, yönetmenliğini Ali Vatansever’in yaptığı ve gecekonduda yaşayan bir çiftin, mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarını konu eden “Saf” filmini “En İyi Film” seçti. !f Ulusal Jüri Özel Ödülü ise yönetmen Serhat Karaaslan, ilk uzun metraj deneyimi olan “Görülmüştür” filmine verildi.
Türkiye’den Kısalar kategorisinin en iyileri ise En İyi Ulusal Öğrenci Kısa Filmi kategorisinde “Ronaldo” adlı filmiyle yönetmen Recep Bozgöz, En İyi Ulusal Kısa Film kategorisinde “Barê Giran/Ağır Yük” ile yönetmen Yılmaz Özdil oldu. Türkiye’den Kısalar Jüri Özel Ödülü ise “Tapınak Şövalyeleri” ile yönetmen Arda Ekşigil’e gitti.

ÖDÜLLER

Keş!f
En İyi Film – Song Without a Name – Yönetmen: Melina Leon
Jüri Özel Ödülü - Fugue – Yönetmen: Agnieszka Smoczynska
Atlasglobal Keş!f İzleyici Ödülü – Nocturne – Yönetmen: Viktor van der Valk
SİYAD Ödülü – In Search of Echo- Yönetmen: Zhang Chi
!f Ulusal
En İyi Film - Saf - Yönetmen: Ali Vatansever
Jüri Özel Ödülü - Görülmüştür - Yönetmen: Serhat Karaaslan
!f Ulusal İzleyici Ödülü – Suç Unsuru: Süleyman Arda Eminçe
Ulusal Kısa Film İzleyici Ödülü – Avarya – Yönetmen: Gökalp Gönen
Türkiye’den Kısalar
En İyi Ulusal Öğrenci Kısa Filmi - Ronaldo - Yönetmen: Recep Bozgöz
En İyi Ulusal Kısa Film - Barê Giran/Ağır Yük - Yönetmen: Yılmaz Özdil
Jüri Özel Ödülü - Tapınak Şövalyeleri - Yönetmen: Arda Ekşigil
Ulusal Öğrenci Kısa Film İzleyici Ödülü - Her Şey Yolunda – Yönetmen: Metehan Şereflioğlu

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Yılmaz Özdil, Ezel Akay