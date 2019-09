!f İstanbul’da ödüller verildi

ÖDÜLLER Keş!f

En İyi Film – Song Without a Name – Yönetmen: Melina Leon

Jüri Özel Ödülü - Fugue – Yönetmen: Agnieszka Smoczynska

Atlasglobal Keş!f İzleyici Ödülü – Nocturne – Yönetmen: Viktor van der Valk

SİYAD Ödülü – In Search of Echo- Yönetmen: Zhang Chi

!f Ulusal

En İyi Film - Saf - Yönetmen: Ali Vatansever

Jüri Özel Ödülü - Görülmüştür - Yönetmen: Serhat Karaaslan

!f Ulusal İzleyici Ödülü – Suç Unsuru: Süleyman Arda Eminçe

Ulusal Kısa Film İzleyici Ödülü – Avarya – Yönetmen: Gökalp Gönen

Türkiye’den Kısalar

En İyi Ulusal Öğrenci Kısa Filmi - Ronaldo - Yönetmen: Recep Bozgöz

En İyi Ulusal Kısa Film - Barê Giran/Ağır Yük - Yönetmen: Yılmaz Özdil

Jüri Özel Ödülü - Tapınak Şövalyeleri - Yönetmen: Arda Ekşigil

Ulusal Öğrenci Kısa Film İzleyici Ödülü - Her Şey Yolunda – Yönetmen: Metehan Şereflioğlu