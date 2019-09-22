Gençler Seçkin Pirim ile buluşacak

Çağdaş sanatçı Seçkin Pirim, yarın İstanbul Modern Sinema Salonu’nda saat 16.00-18.00’de Genç Salı Eğitim Programı’nın konuğu olacak. Sanatçı, sanat yaşamını ve üretim süreçleri üzerine deneyimlerini gençlerle paylaşacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi, 02:02

Sanatçı, programda sistematik ve planlı üretim süreçlerini, heykel pratiğine disiplinli yaklaşımını ve günümüz teknolojik imkânlarını çalışmalarında nasıl uyguladığını paylaşacak.

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