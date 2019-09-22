Sanatçı, programda sistematik ve planlı üretim süreçlerini, heykel pratiğine disiplinli yaklaşımını ve günümüz teknolojik imkânlarını çalışmalarında nasıl uyguladığını paylaşacak.
Gençler Seçkin Pirim ile buluşacak
Çağdaş sanatçı Seçkin Pirim, yarın İstanbul Modern Sinema Salonu’nda saat 16.00-18.00’de Genç Salı Eğitim Programı’nın konuğu olacak. Sanatçı, sanat yaşamını ve üretim süreçleri üzerine deneyimlerini gençlerle paylaşacak.
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Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi, 02:02