‘Fleabag’ rüzgârı

Oscar ödüllerinde olduğu gibi ev sahibi sunucusu olmadan yapılan Emmy ödül töreni Los Angeles’taki Microsoft Theater’da gerçekleşti. Ödül sayısının çokluğu sebebiyle Yaratıcı Sanatlar, Gündüz ve Spor gibi kategorilere ayrılan ödüllerin en popüler olanı elbette Primetime Emmy’leriydi ve önceki gece düzenlenen törende bu ödüller sahiplerini buldu. Gecenin en çok adaylık (14) alan yapımı, son sezonuyla geçen temmuz ayında ekranlara veda eden “Game of Thrones”du ve HBO yapımı dizi töreni 2 ödülle kapattı. Dizide Tyrion Lannister rolünü üstlenen Peter Dinklage dördüncü kez En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alarak bu dalda bir rekora imza attı. HBO’nun bir başka ödül alan yapımı ise 1986 yılında yaşanan nükleer felaketi konu edinen “Chernobyl” adlı diziydi. Mini Dizi kategorisinde En İyi Dizi unvanını alan “Chernobyl” geceden toplam 3 ödülle ayrıldı.

Londra’da yaşayan genç ve bekâr bir kadının hayatını konu edinen “Fleabag” belki reytinglerde üst sıralarda yer almıyor, ama sadık ve fanatik bir hayran kitlesi olduğu kesin. Phoebe Waller-Bridge’ın yazıp başrolünü oynadığı dizi, gecenin en büyük sürprizini yaptı ve güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak En İyi Komedi Dizisi ödülünü kaptığı gibi toplamda 4 ödül alarak törene damgasını vurdu.

KADINLARA EŞİT ÜCRET

Gecenin en akılda kalıcı ödül konuşmalarından biri Mini Dizi ya da Film kategorisinde “Fosse/Verdon” ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Michelle Williams, yaptı. Williams kadınların sektörde erkeklerle eşit ücret almasının önemine vurgu yaptığı konuşmasında patronlarının onun isteklerine olumlu yanıt verdiğine değindi ve “Bir dahaki sefere bir kadın, özellikle de farklı renkteki bir kadın, ki unutmayın erkek rol arkadaşının aldığı 1 dolara karşılık sadece 52 cent ücret alıyordur, size gelip de işini yapması için neye ihtiyacı olduğunu söylerse onu dinleyin, ona inanın. Çünkü bir gün buraya çıkıp, iş ortamına rağmen değil de iş ortamı sayesinde bu ödülü aldığını söyleyerek size teşekkür edebilir” sözleriyle büyük alkış aldı. Gecede çok alkış alan bir başka isim de “When They See Us” adlı dizide canlandırdığı rolle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Jharrel Jerome oldu. 1989 yılında yaşanan gerçek bir olaydan hareketle çekilen ve masum oldukları halde yıllarca hapiste yatan Central Park Beşlisi’nin hikâyesini anlatan dizi ile ödül alan genç oyuncu tören sırasında salonda olan gerçek Central Park Beşlisi’ne teşekkür etti ve tüm salon ayağa kalkarak onları alkışladı.

HBO YARIŞTA ÖNDE

Bir gece önce düzenlenen Yaratıcı Sanatlar ödülleri de hesaba katılacak olursa HBO toplam 34 ödülle Emmy’lerin bu yılki kazananı oldu. Onu 27 ödülle streaming devi Netflix izledi. Bir başka streaming platformu olan Amazon ise 15 ödülle yılın en çok ödül alan 3. kurumu oldu.

En İyi Drama Dizisi: “Game of Thrones”

En İyi Komedi Dizisi: “Fleabag”

En İyi Kadın Oyuncu / Drama: Jodie Comer (Killing Eve)

En İyi Erkek Oyuncu / Drama: Billy Porter (Pose)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama: Julia Garner (Ozark)

En İyi Seneryo / Drama: Jesse Armstrong (Succession)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama: Peter Dinklage (Game of Thrones)

En İyi Mini Dizi: “Chernobyl”

En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi: Michelle Williams (Fosse/ Verdon)

En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi: Jharrel Jerome (When They See Us)

En İyi TV Filmi: “Black Mirror: Bandersnatch”

En İyi Seneryo / Mini Dizi-TV Filmi: Craig Mazin (Chernobyl)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi: Ben Whishaw (A Very English Scandal)

En İyi Yönetmen / Mini Dizi-TV Filmi: Johan Renck (Chernobyl)

En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi: Patricia Arquette (The Act)

En İyi Yarışma Programı: “RuPaul’s Drag Race”

En İyi Kadın Oyuncu / Komedi: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

En İyi Erkek Oyuncu / Komedi: Bill Hader (Barry)

En İyi Yönetmen / Komedi: Harry Bradbeer (Fleabag)

En İyi Senaryo / Komedi: Phoebe Waller- Bridge (Fleabag)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi: Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)