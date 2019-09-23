Zeki Müren Bodrum’da anıldı

Zeki Müren’in ölüm yıldönümü haftası dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Zeki Müren Müzesi iki günlüğüne ücretsiz olarak halka açılırken, her sene olduğu gibi gündüz Zeki Müren Müzesi’nde mevlit okutuldu, akşam ise Antik Tiyatro’da yoğun bir katılımla sanatçı Gökhan Sezen’in, sahne aldığı anma konseri gerçekleştirildi.

Antik Tiyatro’daki gece Zeki Müren’in 1984 yılında Bodrum’da verdiği konserden görüntülerle başladı. Ardından TEV ile TSK Mehmetçik Vakfı’nın tanıtım videolarının yayınlandığı gecede Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı.Daha sonra sahneye çıkan Gökhan Sezen, Zeki Müren’in en sevilen şarkılarını seslendirdi. Antik Tiyatro’yu dolduranların da bir çok şarkıya eşlik ettiği konser yaklaşık 3 saat sürdü. Zeki Müren’i anma konserini yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi.