Nazım'ın izinde yürüyen Ümit

Son zamanlarda adından sıkça söz edilen genç oyuncu Serkan Altıntaş, yakın zamanda iki filmle çıkacak karşımıza. Daha çok dizilerde gördüğünüz Atıntaş’ı tiyatroda da seyrettim, oldukça başarılıydı. Geleceğin karakter oyuncuları arasına adını yazdıracak olan oyuncuyu bu sefer Ahmet Ümit olarak görüyoruz beyazperdede...

Çok uzun süre Ahmet Ümit’i takip ettiğini ve izlediğini söyleyen Altıntaş, eski, yeni bütün fotoğraflarını da günlerce incelemiş. Altıntaş, “Yönetmenden ayrı Ahmet Ümit’ten ayrı istediğimiz o zaman diliminin geçtiği fotoğrafları, onun gözüyle görmeye çalıştım. Sonra, onun YouTube’da yaptığı bazı konuşmalar var, kendi programları. “Kendine özgü neler yapıyor?” diye haftalarca izledim. Sonra bire bir buluşmalarımız başladı. Ben de aynı sizin benimle yaptığınız gibi onunla röportaj yaptım. Ses kayıtları aldım. Filmde geçen sahnelerden bütün merak ettiklerimi sorup onun hikâyelerini ona anlattırarak, dinledim. Üzerine bir de onu önden gönderip arkadan, nasıl yürüyor diye uzun bir süre takip ettim, çok kendine has bir yürüyüşü var” diyor.

Yolu Moskova’dan geçen dünya şairi Nâzım Hikmet’in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit’in hikâyesi “Merhaba Güzel Vatanım” drama belgeseli 1 Kasım’da gösterime girecek.

ÖZKARABEKİR YÖNETİYOR...

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı belgeselin yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir üstleniyor. İki yazarın gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkan “Merhaba Güzel Vatanım”da, Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Türkiye tarihinden önemli kesitlerin de yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösteriliyor. “Merhaba Güzel Vatanım”da, Nâzım Hikmet’i de Yetkin Dikinciler canlandırıyor. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde göreceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt gibi isimler de rol alıyor.

Moskova, Gaziantep ve Bursa’da yapılan filmin çekimleri İstanbul’da tamamlandı.

“Ahmet Ümit, Nâzım Hikmet’in yolculuğunda, onun peşinden giden, onun kitaplarını okuyarak büyüyen bir yazar” diyen Altıntaş, “Mesela aynı partiye üyeler, aynı şekilde ülkeden göç etmek zorunda kalıyorlar ve yine aynı şekilde Moskova’ya gidiyorlar yani kaçak yollarla. Eşiyle olan durumu var bir de Ahmet Ümit’in, çok genç yaşta kızı oluyor, kızından ayrı düşüyor” diyor.

'AİLESİYLE DE TANIŞTIM'

Nâzım Hikmet’in hayatının filmde geçen kısımlarına da iyi çalışmış genç oyuncu... “Usta şairin biraz daha romantik tarafını ele alıyoruz filmde ben de o tarafına ağırlık verdim ve araştırdım” diyen Altıntaş, “Bu araştırmaları yaparken, tam o sırada şansıma, başka bir filmle Moskova Film Festivali’ndeydim, orada farklı bir araştırmaya da gittik çünkü mezarını ziyaret ettim. Orada mezar taşının yanında Vera’nın mezar taşı... Onların durumu bambaşka, bu sefer sadece aşk hayatını inceledim diyebilirim. Hangi eserleri, hangi aşkı zamanında çıktığını, hangisini bırakıp hangisiyle devam ettiğini” diyor.

Ahmet Ümit’in eşiyle de tanıştığını söyleyen genç oyuncu, “Eşi mükemmel bir insan, Ahmet Ümit’in yoldaşı. O da devrimci. Onlar kötü bir anıyla tanışıp birbirlerine yoldaş oluyorlar. Çok güçlü bir karakter eşi de kendisi gibi” diyor.

İKİNCİ FİLM ‘KAPAN’...

Serkan Altıntaş, Seyid Çolak’ın yazıp yönettiği “Kapan” adlı filmde de başrollerden birini canlandırıyor. Filmin zor şartlar altında, Çıldır Gölü donmuşken Ardahan taraflarında çekildiğini söyleyen genç oyuncu, “Bir kısmı da İspanya’nın Mada Adası’nda çekildi. Film, yaşanmış bir hikâyeden yola çıkılarak kurgulandı. Bir balıkçı köyü ve köye bir kurt iniyor, kurt indikten sonra köydeki insanların yaşamlarındaki değişimini konu alıyor. Gergin bir havayla çekilen bir köy hikâyesi, korkunç değil ama merak uyandırıcı, gergin bir havayla çekilmiş bir film diyebiliriz. Salt iyi ve salt kötü yoktur; iyi kötüye dönebiliyor, kötü iyiye dönebiliyor. Filmde, kim iyi, kim kötü anlamıyoruz. ‘Kapan’ ile Moskova Film Festivali’ne gittik. Şu an film, festivalleri geziyor. Madrid Film Festivali’ne gidecek hatta” diyor.