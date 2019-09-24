Alberto Manguel İstanbul’da

Ardından, saat 18:30’da Loca’da, moderatörlüğünü YKY’nin yayın danışmanı ve şair Güven Turan’ın yapacağı söyleşiye katılacak. Okuma eyleminin sınırlarını genişleterek “imgeleri okumak” üzerine de düşünen ve yazan Manguel, bu söyleşide kelimeleri okumakla imgeleri okumak arasındaki benzerliklere ve farklılıklara değinecek.