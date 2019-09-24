Ardından, saat 18:30’da Loca’da, moderatörlüğünü YKY’nin yayın danışmanı ve şair Güven Turan’ın yapacağı söyleşiye katılacak. Okuma eyleminin sınırlarını genişleterek “imgeleri okumak” üzerine de düşünen ve yazan Manguel, bu söyleşide kelimeleri okumakla imgeleri okumak arasındaki benzerliklere ve farklılıklara değinecek.
Alberto Manguel İstanbul’da
Tüm kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan yazar ve çevirmen Alberto Manguel, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın konuğu oluyor. Manguel, bugün 17.00 -18.00 saatleri arasında, YKY Beyoğlu Kitabevi’nde kitaplarını imzalayacak.
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 01:51