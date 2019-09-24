Demirtaş’ın 83 dakikalık ilk belgesel filmi izleyiciye, Türk sinema kültüründe hafızalarda yer edinmiş filmlerin arka planında nelerin olduğunu gösteriyor. Film sinema kültürü açısından önemli bilgiler verirken, yönetmenler Yılmaz Atadeniz, Necip Sarıcı, Kunt Tulgar, Ertem Göreç, Sönmez Yıkılmaz, Levent Çakır, Hasan Yıldız, Tugut Köse ve Necdet Kökeç’in anlatımlarıyla izleyiciyi zaman sarmalında geçmişe götürüyor.
Fantastik filmlerin perde arkası
Yönetmenliğini Sinan Demirtaş’ın üstlendiği “1960-1970’ li Yıllarda Türk Sinemasında Ses ve Görüntü Efekti Üretimi’’ adlı belgesel film, 10 Ekim Perşembe 17.30’da Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşacak.
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 01:50