Fırat ve Özen ‘Batının Sonu’nda buluşuyor

Mert Fırat, Tülin Özen, Gün Koper, Naz Çağla Irmak, Evren Bingöl ve Pervin Bağdat gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, Alman yazar Moritz Rinke tarafından kaleme alındı. Süpervizörlüğünü Hakan Savaş Mican’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Tuğsal Moğul’un üstlendiği “Westend / Batının Sonu”, bu yüzyılın tüm bireysel trajedilerinin komedisini sarsıcı bir dille ortaya koyuyor. Prömiyer biletleri tükenen “Westend / Batının Sonu”, 29 Eylül’de de DasDas Sahne’de olacak.