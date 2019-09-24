Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 29 Eylül’e kadar devam edecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, önceki sabah Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreniyle başladı. Festivalin ilk günü “50. Yılında Altın Koza” sergisi, Engelsiz Film Gösterimi ve Altın Koza Kısa Film Atölyesi’yle devam etti.

Açılış töreninde ise Yaşam Boyu Başarı ve Emek Ödülleri verildi. Törene, festival yürütme kurulu üyeleri Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanı Serra Yılmaz, üyeleri İlksen Başarır, Öykü Karayel, Emine Yıldırım, Aytekin Ataş, Soykut Turan ve Uğur Vardan’ın yanı sıra Erkan Can, Güven Kıraç, Levent Ülgen, Olgun Şimşek, Ülkü Duru, İştar Gökseven, Serpil Tamur ve Levent Özdilek gibi ünlü isimler de katıldı.

Törende, Orhan Kemal Emek Ödülleri görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ve makyaj sanatçısı Derya Ergün’e, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei’ye sunuldu. Erdoğan Engin’e ödülü Erkan Can, Derya Ergün’e Nebil Özgentürk, Xie Fei’ye ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından takdim edildi.

FEİ'DEN ATÖLYE

Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerine layık görülen usta yönetmen Xie Fei, Türkiye’ye ilk defa geldiğini belirtirken, bu ödülü almaktan ve filmlerinin festival süresinde gösterilecek olmasından çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti. Usta yönetmen Xie Fei, festival kapsamında yarın Cinemaximum Salon 4’te saat 17.45’te yapılacak atölyeyle sinemaseverlerle buluşacak. l Kültür Servisi