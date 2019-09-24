Tamino, Türkiye turnesinde...

Tamino, ilk albümü “Amir”i 2018’de yayımladı. İçe dönük ama iddialı, masalsı ama geleneksel karakter hatlarıyla hayat verdiği şarkıları bulunan bu albüm, yılın en başarılı çıkış albümlerinden biri olarak tanımlandı. “Habibi” haricinde, “Cigar” ve “Indigo Night” gibi şarkılar, dinleyicilerden beğeni topladı.