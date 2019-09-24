Tamino, ilk albümü “Amir”i 2018’de yayımladı. İçe dönük ama iddialı, masalsı ama geleneksel karakter hatlarıyla hayat verdiği şarkıları bulunan bu albüm, yılın en başarılı çıkış albümlerinden biri olarak tanımlandı. “Habibi” haricinde, “Cigar” ve “Indigo Night” gibi şarkılar, dinleyicilerden beğeni topladı.
Tamino, Türkiye turnesinde...
Türkiye’de önemli bir hayran kitlesi bulunan Tamino, İstanbul’da biletleri tamamen tükenen iki konserinin ardından, 17 Ekim’deki Milyon Performance Hall ve 19 Ekim’deki SoldOut Performance Hall konserleriyle ilk kez Ankara ve İzmir’e geliyor.
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 01:47