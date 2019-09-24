Maria Rita Epik’ten ÇYDD’ye piyano desteği

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Gazetemiz yazarı Hikmet Altınkaynak’ın geçen hafta yayımlanan “Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir imza günü” yazısı üzerine sanatçı Maria Rita Epik, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) Kars Şubesi’ne bağış yapma kararı aldı.

Sanatçının İzmir’de 30. yılını kutlayan müzik okulundaki yarı kuyruklu piyanolardan biri ÇYDD Kars Şubesi’ne bağışlanacak. Yazıda Altınkaynak, ÇYDD Proje Koordinatörü Nurhan Demirhan’ın piyano alma projesinden söz ediyordu.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…