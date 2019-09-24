Adaylar arasında Mischa Maisky, Sir John Eliot Gardiner, Mariss Jansons, Martha Argerich, Krzysztof Penderecki, John Williams ve Sir Roger Norrington bulunuyor. Öte yandan Güher ve Süher Pekinel, 3-4 Ekim’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası’nın açılış konserinde sahnede yer alacaklar.
Pekineller ‘ömür boyu başarılı’
Dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel’in plak şirketlerinden biri olan Arthaus Musik, en önemli klasik müzik ödül kuruluşlarından biri olan Opus Klassik’in verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne aday gösterildi.
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 01:46