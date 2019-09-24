Pekineller ‘ömür boyu başarılı’

Dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel’in plak şirketlerinden biri olan Arthaus Musik, en önemli klasik müzik ödül kuruluşlarından biri olan Opus Klassik’in verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne aday gösterildi.