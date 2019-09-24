İranlı yazar Samed Behrengi’nin birçok edebiyat ödülüne layık görülen dünyaca ünlü masal kitabı “Küçük Kara Balık”, Avcılar Belediyesi tarafından işaret diline çevrilerek dijital ortamda halka sunuldu. Avcılar Belediyesi’nin YouTube kanalından tüm vatandaşların hizmetine sunulan 50 dakikalık videoda masal kitabının işaret diliyle anlatımının yanı sıra kitaptan bazı bölümlerin çizimleri de yer alıyor.
‘Küçük Kara Balık’ işaret dilinde
Avcılar Belediyesi, daha önce ilçedeki çocuklara hediye edilen “Küçük Kara Balık” kitabını 23 Eylül İşaret Dilleri Günü dolayısıyla işaret diline çevirdi.
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Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 01:45