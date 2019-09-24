‘Küçük Kara Balık’ işaret dilinde

İranlı yazar Samed Behrengi’nin birçok edebiyat ödülüne layık görülen dünyaca ünlü masal kitabı “Küçük Kara Balık”, Avcılar Belediyesi tarafından işaret diline çevrilerek dijital ortamda halka sunuldu. Avcılar Belediyesi’nin YouTube kanalından tüm vatandaşların hizmetine sunulan 50 dakikalık videoda masal kitabının işaret diliyle anlatımının yanı sıra kitaptan bazı bölümlerin çizimleri de yer alıyor.