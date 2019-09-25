Engelsiz Festival bu yıl Ankara duvarlarını renklendiriyor!





Etkinlikte yer alan aktivistler; klinik psikolog ve engelli hakları aktivisti Beyza Ünal, gazeteci, fotoğrafçı ve Engelsiz Sanat Derneği danışmanlarından Elif Gamze Bozo ve Engelli Kadın Derneği’nde gönüllü ve yönetim kurulu üyesi Fatma Köseoğlu Güldal.

Sanatçılar ise çalışmalarında büyük ölçüde kadın formlarını öne çıkaran Friz (Belfast), video, tipografi ve sokak sanatı alanlarında çalışan Ekin Kılıç Ezer (Ankara) ve şablon baskı, kostik teknikleri ile sokak sanatında eserler üreten Yeşim Paktin (İstanbul)

British Council iş birliği ve Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşecek Mural Ankara ile ilgili ayrıntılı bilgi için engelsizfestival.com adresini ziyaret edebilirsiniz.