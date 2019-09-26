Çetin ceviz İlke

O bir haberci! Özel ulak. Koşuyor, çünkü elindeki mektubu imparatora yetiştirmesi lazım. Ata biniyor, çünkü çok uzun süre gitmesi lazım. Yüzüyor, çünkü önüne gelen nehir, gölü geçmesi lazım. Kılıç kullanıyor, çünkü düşmanlarla karşılaşınca savaşması lazım. Tekrar koşuyor, çünkü at öbür tarafta kaldı! Hiç yorulmuyor, hiç durmuyor, o bir savaşçı, o bir cengâver! Ama günümüzde o bir sporcu. Tıpkı maraton koşucuları gibi, tarihten gelen bir görevi spora dönüştürmüş, sporların en zorunu yapıyor. Hele bir kadın olarak. Hele 22 yaşında, incecik, tazecik bir genç kız olarak. Ama İlke, kendisine hedef olarak en zor sporu seçerken aslında ne çetin ceviz olduğunu da kanıtlıyor. Türkiye’de branşında hiç geçilmemiş. “Bende vazgeçmenin kelime anlamı yok” diyor.

Spora annesi yönlendirdi

Biraz filozof gibi, “başarılarının bedelini bir yerde ödemeyenler, başarısızlıklarının bedelini ömür boyu öderler” mottosunu benimsemiş. Ve Türkiye’yi Tokyo Olimpiyatları’nda “Modern Pentatlon” dalında temsil etmeye hazırlanan İlke Özyüksel, giderayak Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü kazanıyor. Ki bu da çok zorlu bir sınav. Ödüle bu yıl bin sporcunun aday gösterildiğini duyunca ağzım açık kalıyor! Bu kadar çok sporcunun aday gösterilmesi için bunun on misli sporcumuz olması lazım, gerçekten var mı? Varsa neredeler? Mustafa Koç’un ölümünden önce hazırlıklarını yaptığı ve verilmesini çok istediği spor ödülü, Olimpiyat Komitesi ile birlikte veriliyor ve centilmenlik, fair play, oyuncunun performansı kadar önemli oluyor.

İlke’yi spora görme engelli annesi yönlendirmiş, nedeni ise İlke’nin küçük yaşta bir hastalığa yakalanıp yüzünün deforme olması. Bundan utanmasını önlemek ve hayata tutunmasını sağlamak için annesi onu önce yüzmeye yönlendirmiş. İlke koşmayı sevdiği için yüzmedeki başarılarından sonra atletizme yönelmiş. Federasyonların ve Spor Bakanlığı’nın ilgisini çeken genç sporcu pentatlona yönelince Türkiye’deki antrenör eksikliği yüzünden Macaristan’a yollanmış. Yıldızlar Dünya Şampiyonu, Avrupa 3’üncü olan İlke’nin hızla yükselişini gören Macaristan’daki antrenörleri de ona kendi ülkelerinin tabiiyetine geçmesini önerip kabul etmeyince yardım etmekten vazgeçmişler.

Sporcu yarışır, psikoloji kazanır

Bütün başarılarına rağmen hayatta en çok olimpiyat şampiyonu olmak isteyen İlke, bundan önce katıldığı olimpiyatta 5. olmuş ama bunun için 6 ay olimpiyat hazırlık merkezinden hiç dışarı çıkmamış. “Olimpiyatlarda sporcu yarışıyor ama kazanan psikoloji oluyor; orası çok başka bir dünya, çok kalabalık. Işıklar, kameralar, yüzlerce gazeteci, televizyoncu, her tarafta birbirinden ünlü sporcular, başınız dönüyor” diyor. Yıllarca antremanlara babasıyla giden sporcu, üç ay önce onu kanserden kaybederek bir başka darbe daha yemiş. Şimdi en çok evde yalnız kalan görme engelli annesini düşünüyor ve onunla yaşayacağı bir ev almak istiyor.

Sanmayın ki bu kadar başarılı bir sporcunun her ihtiyacı karşılanıyor, onun sürekli bir geliri bile yok, olimpiyatlara kadar bir bankanın sponsorluğu ve federasyonun antrenör desteği dışında bir de kazandığı Koç Spor Ödülü var. Belki de İlke’nin yenilmezliği ve başarısı bu zor koşullara kafa tutmaktan geliyor! Onu dinleyen hepimizin aklında bir tek şey vardı: Bundan sonra arkandayız küçük kız, çünkü senin kocaman bir yüreğin ve yenilmez bir azmin var!