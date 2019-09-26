Ödülü aldı, ağladı, ağlattı

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak Türk sporuna büyük katkılarda bulunan merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle düzenlenen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” üçüncü kez sahibini buldu. 22 yaşındaki pentatlon sporcusu İlke Özyüksel kürsüye çıktı. Kısa bir süre önce kanser tedavisi gören babasını kaybeden milli sporcu, törenin sonunda yaptığı teşekkür konuşmasını gözyaşlarıyla tamamlarken Koç ailesi dahil salondaki herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü almaya hak kazanan Milli Pentatlet İlke Özyüksel’in yaşamına ilişkin gecede mini bir belgesel de ekrana gelirken kendisiyle yapılan söyleşide İlke Özyüksel şu ifadelere yer verdi: “Mustafa Koç biraz hayallerimi, biraz kendimi gördüğüm biri. Fotoğraflarına baktığımda, videolarını izlediğimde, hayatını okuduğumda kendime çok yakın buluyorum. Yapmak istediğim sporları yapmış ve hepsini öğrenmek, bilmek istiyor. Hep daha fazlasını isteyen biri. Çok sıcak. Arkasında birçok şey, pek çok yardım ve vefa bırakmış. Benim de hayalimde olan bir şey. Onu ayıran en büyük özelliği bence bu.

Spor artık benim hayatım, onu kendimden ayırt edemiyorum. İnsanlar spor yapmasaydın ne yapardın diye soruyorlar. Ben hep insanlara yardım ederken hayal kuruyorum ve elimden geldiğince bütün çocuklara yardım ettiğimi düşünüyorum. Hiçbir zaman adaletsiz olunmayan, haksızlığın olmadığı bir dünya hayal ediyorum.” Özyüksel’in kaybettiği babasına ilişkin, “Sürekli beni antrenmana götürürdü, şimdi de onu yanımda hissediyorum, beni izliyor” sözleri aralarında Ömer Koç, Ali Koç, Uğur Erdener, Eda Erdem olmak üzere birçok konuğa gözyaşı döktürdü.

Caroline N. Koç ise yaptığı konuşmada özetle, spor dünyasında olimpik değerlerin benimsenmesi ve gelişimi konusunda Mustafa Koç’un hedeflerini bu tür etkinliklerle yerine gitirdiklerini belirtti.

İlham kaynağı olacak

Ödül töreni, Türk ve dünya sporunun önemli isimlerini bir araya getirirken gözler eski olimpiyat şampiyonu Zimbabwe Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon Bakanı Kirsty Coventry’deydi. Bakan Coventry, İlke Özyüksel’in genç sporcular için bir ilham kaynağı olacağını söylerken Türk atlete 2020 Olimpiyatları yolunda başarı diledi. Caroline Koç, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi Kirsty Coventry gibi değerli rol modelleri tanıştırmanın, onları motive edeceğine ve yön göstereceğine yüKirsty rekten inanıyorum” dedi.