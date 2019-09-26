DT’ye deterjan yetmiyor

Sayıştay’ın Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’nün aldığı temizlik malzemeleri ile ilgili yaptığı uyarıya genel müdürlükten dikkat çeken yanıt geldi. Genel müdürlük, “oyunların matine-suare şeklinde olmak üzere, çocuk oyunları da dikkate alındığında, bazı zamanlar günde 3 kez sahnelerin seyirciler tarafından ziyaret edildiği” belirtilerek, “Etkinliklerimize vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi eklendiğinde, temizlik malzemelerinin sarfiyatı da aynı oranda artmaktadır” açıklamasını yaptı. DT’deki sanatçıların “makyaj temizliği” için kullandığı malzemelerin de “temizlik malzemeleri kodu üzerinden alındığı” tespit edildi.

Sayıştay’ın DT Genel Müdürlüğü’ne ait 2018 yılı denetim raporunda, kurumdaki “temizlik hizmeti alımlarının çokluğuna” vurgu yapıldı. Sayıştay, “kurumun temizlik hizmeti alımının, temizlik malzemelerinin her ay miktar yönünden kontrol edilmeden bedel ödemesi yapıldığı” tespitinde bulununca, genel müdürlükten konuya ilişkin yanıt istedi. DT Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay’a gönderdiği yanıtta ise “çarpıcı” ifadeler yer aldı.

‘Seyirci sayımız yükseldi’

DT Genel Müdürlüğü’nün yanıtında “oyunların matine ve suare şeklinde olmak üzere sahnelendiği, çocuk oyunları da dikkate alındığında bazı zamanlar günde 3 kez sahnelerin seyirciler tarafından ziyaret edildiği” belirtilerek “Örneğin Diyarbakır Devlet Tiyatromuzda 2018’de sahnelenen oyunlarımızı 70 bin seyirci izlerken, 2019’da açılan iki yeni sahne ile birlikte seyirci sayımız 140 bine yükselmiştir. Ankara’da 10, İstanbul’da 5, İzmir’de 4, Bursa’da 2 ve diğer bölge tiyatro müdürlüklerinde birer sahne ve idari binalar ile hizmetimizi yürütülmektedir” denildi.

‘İlgi artınca sarfiyat artıyor’

DT Genel Müdürlüğü, kurumun düzenlediği festivalleri de örnek gösterdi. DT’nin, Bursa 6. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Sabancı 21. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Diyarbakır 16. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali, Konya 12. “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, Ankara 15. “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler” Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, Van 17. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, Trabzon 20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 10. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali gibi festivaller de düzenlediği belirtilerek “Etkinliklerimize vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi eklendiğinde, temizlik malzemelerinin sarfiyatı da aynı oranda artmaktadır. Oyun sayısının ve tiyatroya gelen seyircinin yoğunluğuna bakıldığında ise anılan sahnelere ek olarak idari binaların da temizlikleri iki ya da üçer defa yapılmaktadır. Anılan malzemelerin ihtiyaç belgeleri düzenlenmiş teslim alınmıştır. Alınan malzemeler bölge müdürlüklerimize, sanat teknik müdürlüğüne ve tüm sahnelerimize ihtiyaca binaen peyderpey gönderilmiştir” denildi. DT’nin yanıtında oyuncuların “makyaj temizlemek için kullandıkları malzemelerin de temizlik malzemesi sınıfına sokulduğu” ortaya çıktı. Yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul DT’nin repertuvarındaki oyunlar için münferit tarihlerde düzenlenen ihtiyaç belgelerinde belirtilen bazı malzemeler, temizlik malzemeleri kodu ile muhasebeleştirilmektedir. İstanbul DT Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıdan da anlaşılacağı üzere, alınan temizlik malzemeleri oyunlarımızda rol alan sanatçılarımızın makyaj temizliğinde kullanılmış olup, yıllardır bu alımlar temizlik malzemeleri kodundan alınmıştır.”

‘Fesat karıştırmaya konu fiil...’

Sayıştay ise DT’nin yanıtlarını “tatmin edici” bulmayarak, şu tespiti yaptı:

“Yükleniciye ödenen malzeme bedelinin teknik şartnamedeki her bir kalem için genel müdürlük ve bölgelerin teslim aldığı malzemeleri bir araya getirerek, teknik şartname dahilinde alması gereken malzemeleri almış olduğunu gösterememiştir. Bulguda ifade edilen hususlar ‘edimin ifasına fesat karıştırma suçuna’ konu olabilecek fiil ve işlemler olduğundan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmesi gerekir.”