Adana’da suç günü

26. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Yarışma kapsamında önceki gün izleyiciyle buluşan filmlerden “Aidiyet” seyircileri ikiye bölen ender filmlerden biriydi. Kimileri filmi “öğrenci filmi” seviyesinde bulurken (Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapmış bir film için ne denli hakkaniyetli bir yorum olduğunu siz takdir edin artık), kimileri de festivalin en ayrıksı ve en deneysel işi olarak niteledi. Bu yorumların ilkinin filmi hiç beğenmeyenler, sonrakinin ise filmi beğenenler tarafından yapıldığını söylemeye gerek yok herhalde.

Anneyi öldürmek

İlk 20-25 dakikalık bölümü dış sesin okuduğu bir monolog üzerine çoğunlukla hareketsiz (fotoğraf değil ama sabit kamera) görüntülerden oluşan ve geri kalan 45-50 dakikalık bölümü iki oyuncu (Eylül Su Sapan ve Çağlar Yalçınkaya) tarafından sırtlanan “Aidiyet” yönetmen Burak Çevik’in kendi ailesinde yaşanmış gerçek bir suç hikâyesini (Çevik’in teyzesinin annesini, yani Çevik’in anneannesini öldürmesini) anlatıyor. Bir yanıyla klasik anlatıları tamamıyla reddeden deneysel bir film olan “Aidiyet” izleyicilerin bir bölümü tarafından çok zorlayıcı bulunsa da Adana’daki sinemaseverler filmi kavramak ve içine girmek için hiç de azımsanamayacak bir çaba gösterdiler; bunu filmin sonundaki soru cevap seansından anlamak mümkündü.

Kendisi askerde olduğu için Adana’ya gelemeyen Burak Çevik adına birçok soruya filminyapımcılarından Selman Nacar’ın yanıt vermek durumunda kalması günün ironik detaylarından biriydi, zira filmdeki erkek karakter de askerliğini yapan bir delikanlıydı. Filmin kadın oyuncusu Eylül Su Sapan ise yönetmenle nasıl bir çalışma yürüttükleri sorusuna “Hazırlık aşamasında senaryo, mahkeme dosyaları, benim canlandırdığım Pelin karakteriyle Çağlar’ın oynadığı karakterin ifadelerini okuduk. Hep birlikte bu karakter neden bunu yapmıştır, nasıl karar vermiştir gibi sorulara yanıt aramaya başladık. Oyuncu olarak benim en çok ilgimi çeken bir insanın annesini ya da çocuğunu öldürecek noktaya nasıl gelebildiği meselesiydi. Hepimizde belki yarın gidip birini öldürecek bir potansiyel var ama anneyi öldürmek çok garip bir şey... Buradaki motivasyonun da, en azından Pelin için, kendini kurtarmak gibi itki olduğunu düşünüyorum. Aslında ‘Aidiyet’in neden aidiyet olduğunu Burak’a hiç sormamıştım ama aidiyet galiba ailede, en çok da annede vardır. Ve anneni inkâr ettikçe, o benliğinden sıyrılmak, ait olduğun yeri parçalamak isteğinden yola çıktım ben” sözleriyle yanıtlıyor.

Sansürcünün hayal dünyası

Bir ceza infaz koruma memurunun hapishane mektuplarından ve bir fotoğraftan yola çıkarak peşine düştüğü bir suç hikâyesini kovalayışını anlatan “Görülmüştür”, Adana izleyicisi tarafından genel olarak beğenildi ve olumlu tepkiler aldı. Yönetmen Serhat Karaaslan’ın 2015’ten beri üzerinde çalıştığı ve OHAL sürecinde bir süre ertelemek zorunda kaldığı film şu sıralarda halen vizyonda ve Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, Füsun Demirel, İpek Türktan Kaynak, Banu Fotocan gibi isimlerin de yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip filmi görmediyseniz fazla gecikmeden izlemenizi tavsiye ederiz. Özellikle Berkay Ateş’in tüm filmi sürükleyen oyunculuğu ile öne çıktığı “Görülmüştür” festivalde önemli dalların bazılarında jüri tarafından muhakkak dikkate alınacaktır gibi geliyor bize.

Filmin sonrasında yapılan soru-cevap seansında yönetmen ve senarist Karaaslan, “Bu hikâyeyi her zaman anlatılageldiği üzere mektupları sansürlenen mahpuslar açısından değil de bir sansürcünün gözünden anlatmak benim ilgimi çekti en başından beri. Filmin sonunu da özellikle açık bırakmak istedim, çünkü bir noktadan sonra tüm bunların gerçek mi yoksa Zakir’in zihninde yarattığı bir şey mi olduğu sorusuna benden ziyade izleyicinin yanıt vermesi gerektiğini düşündüm. Yoksa ilk senaryodaki son çok farklıydı, bu versiyon çekimler sırasında kafamda olgunlaştı” diyerek filme dair yorumlarını paylaştı.