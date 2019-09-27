Tarkan, Harbiye maratonunda sona doğru yaklaşıyor

Biletleri satışa çıktıktan sonra saatler içinde tükenen konserleri ile Harbiye’yi dolduran Megastar Tarkan, maratonda son doğru yaklaşıyor.

Beş gecedir binlerce kişinin eski ve yeni şarkılardan oluşan 22 parçalık repertuvara dev bir koro oluşturduğu konserler, unutulmazlar arasındaki yerini aldı.

Tarkan, Harbiye konser serisinin beşinci gecesine “Yolla” ile başladıktan sonra, sözlerine ”Bugün yaşadığımız deprem hepimizi tedirgin etti. İnşallah böyle atlamış oluruz. Hayat anlık. Hiç olmazsa şu anın tadını çıkaralım. O yüzden bugünü benimle geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Harbiye’yi ve bu enerjiyi çok özlemişim. İyi ki varsınız” diyerek devam etti.

28 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDİYOR

Yoğun istek üzerine “Tarkan Zamanı” 28 Eylül’e kadar devam ediyor.