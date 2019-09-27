Kültürlerin işbirliği

Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu, kültür sanat alanında halihazırda devam eden işbirliklerini sürdürülebilir kılmayı ve yeni bağlantıların kurulmasını hedefleyen etkinliklerin yer alacağı “Devamlı Bağlantılar” isimli iki günlük programını 25 ve 26 Eylül’de Hollanda Sarayı’nda gerçekleştirdi. Programın sonunda “Kültür Sezonu Açılış Resepsiyonu” da düzenlendi. “Devamlı Bağlantılar” Kültür İçin Alan ile birlikte Avcılar ve Şişli belediyeleri işbirliğiyle yapıldı.

Bir araya geldiğimiz Hollanda Kraliyeti Kültür Ataşesi / Basın ve Kültür İşleri Başkanı Dr. Quirine van der Hoeven ve Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri İpek Sur van Dijk projenin ana fikrini anlattı. Kültür Ataşesi van der Hoeven, araştırma projesinin Kasım 2017-Şubat 2019 tarihleri arasında İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları, Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştiğini dile getirirken, proje kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden 19 şehre ziyaretler düzenlendiğini belirtti. Van der Hoeven, böylece kültür ve sanat alanında ihtiyaçları belirlemek, yeni yerel bağlantılar kurmak ve Türkiye ile Hollanda arasındaki kültürel bağı güçlendirmenin hedeflendiğini ifade etti. Projenin ardından haziran ayında “Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak” başlıklı iki günlük konferans düzenlenmiş ve gazetemizde de yer bulmuştu.

İpek Sur van Dijk ise konferansla ilgili, “Biz ziyaret ettiğimiz şehirlerde bireysel olarak herkesle buluşmuştuk. Ama bu konferans, o kişileri birbirleriyle buluşturdu” diye konuştu.

‘SPEED DATİNG' NEDİR?

“Devamlı Bağlantılar” programı da proje ve konferans ile temelleri atılan işbirliklerinin derinleşmesini ve yeni bağlantılar kurmasını amaçlıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve uluslararası kurumlardan gelen kültür sanat aktörleri bir araya geldi. “Speed Dating” adı verilen buluşmalar, yeni ve işbirliklerinin doğması için fırsat yarattı.

Hollanda’da çokça kullanılan bir yöntem olan “Speed Dating”, birçok insanın aynı anda, kısa sürelerde diyalog kurmasını sağlıyor. Büyük olasılıkla Türkiye’de ilk kez önceki gün Hollanda Sarayı’nda kültür ve sanat aktörleri bu yöntemle bir araya geldi. Sanatçılar, kültür kurumları, yerel yönetimler ve fon sağlayan kamu kuruluşları yetkilileri yüz yüze görüşme şansı buldu. Etkinliğe katılanlar arasında Beşiktaş Belediyesi, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Anadolu Kültür, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Goethe-Institute İstanbul, Saha Derneği, Kültür İçin Alan gibi toplam 17 “partner” vardı. Her kurum temsilcisi 7 dakika boyunca karşısına geçen kişilerin kendileriyle ilgili projelerini dinledi. 7 dakika dolduğunda bir zil çalındı ve temsilcinin karşısına başka bir kişi daha oturarak kendi projesini anlattı. Bu şekilde 4 oturum yapılırken yukarıda sayılan temsilciler 3 saatte çok sayıda kişiyle görüştüler.

Kültür Başmüşaviri İpek Sur van Dijk, hazirandaki konferans sonrası çok fazla olumlu geri dönüş aldıklarını dile getirirken, “Speed Dating” ile ilgili “Konferanstaki herkes tekrar bir araya gelmek istedi. Ama bu kadar çok sayıda organizasyonun bir araya gelmesi zaman açısından çok zor. O yüzden hepsini bir araya getirmenin en iyi yöntemi buydu” şeklinde konuştu.