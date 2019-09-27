‘Dil devrimi, üfürükçülerle bağı kopardı’

Derneğin yönetim kurulu üyeleri, önceki gün sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atatürk’e saygılarını sundu ve mozoleye çelenk bıraktı. Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan ve sanatçı Ali Nihat Yavşan’ın sunduğu etkinliğin açış konuşmasını Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel yaptı. İlk Türk Dili Kurultayı’nın 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda toplanması nedeniyle Dil Bayramı’nın kutlandığını belirten Özel, şunları kaydetti:

“Atatürk’ün siyasetin içine girmesin diye kurduğu Türk Dil Kurumu (TDK) ve Tarih Kurumu’nu başbakanlığın içine soktular. Bugün bu kurum Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir bakana bağlı. TDK, 36 yıldır iktidarlar ne istiyorsa onu yapıyor. Biz de dil devrimi’ni sürdürmek amacıyla Dil Derneği’ni kurduk. Kim ne derse desin, dil devrimi başarılı olmuştur. Bugün birileri, halkın bir gecede cahilleştiği masalını anlatıyor. Harf ve dil devrimi, aslında, mektup bile yazamayan halkı yobazlara ve üfürükçülere teslim edenlerin geçmişle bağlarını kopardı.”

CHP Sözcüsü Öztrak da, “Dil devrimi bilgiye ulaşan, düşünen, sorgulayan bir bireyin ortaya çıkmasında önemli bir devrimdir. Tüm Atatürk devrimlerinin tamamlayıcısıdır” dedi.

İMAMOĞLU KATILAMADI

Dil Derneği tarafından onur ödülüne değer görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle etkinliğe katılamadı.