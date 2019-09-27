‘İyi filmin seyircisi var’

Altın Koza Yürütme Kurulu: Menderes Samancılar, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu, İsmail Timuçin (soldan sağa)

Menderes Samancılar muhtemelen hayatının en koşuşturmacalı festivalini yaşıyor. Sürekli ya gazetecilerle konuşmakta ya da filmlerin gösterildiği mekânlarda konuklarla ilgilenmekte. Bu yıl festivalin yürütme komitesinde olması elbette bunun en önemli sebebi. Biz de iki arada bir derede 10 dakikacık olsun bir köşeye oturup festivali konuşmak istiyoruz ve tabii ki Menderes Ağabey kırmıyor bizi. Her şey nasıl başladı, oradan giriyoruz sohbete.

Bu yıl yerel yönetimin değişmesinin ardından Adana Film Festivali de yeni bir yapılanmaya gitti ve siz de elinizi taşın altına koyanlardan biri oldunuz? Nasıl gelişti bu süreç?

Nabil (Özgentürk) aradı beni, Zeydan Başkan’ın elçisi olarak, başkan da onu aramış, böyle bir şey yapalım, sen ol, Timur Savcı olsun, Menderes Ağabey olsun, beraber çalışalım demiş... Düşündüm, dedim ki bizi çok yorar, çünkü meslekte faal olarak çalışıyorum zaten... İnsanların memnun olmadığı tarafları da çok bu işin. Biz de yılardır festivallere gider geliriz, memnun olmadığımız şeyler var ve bunların aynısıyla kendimiz karşı karşıya kalacağız şimdi, bunu da istemiyorum dedim. Ama başkan da siz olmadan olmaz dedi, biz de tamam dedik, en azından bu sene bir deneyelim, elimizden geleni yapalım, deneyimli arkadaşlarla birlikte, Kadir Beycioğlu var, İsmail Timuçin var... Ben de festivallerde büyüdüğüm için... Onat Kutlar zamanında ben İstanbul’daki Sinema Günleri’nde onun çırağı gibi çalışmıştım, bana görevler verirdi, yabancı konuklarla ilgilenmek gibi... Ama burada işin mutfağında olmanın hiç de kolay olmadığını bir kez daha görmüş oldum.

NASIL GEÇTİ ŞU ANA KADAR?

İnanır mısın son bir haftada hazırladık festivali. Çünkü ihaleye giren bir şirket olacak ki, ekonomik olarak o şirketin çizdiği yoldan gidilsin. Bu da çok zor oldu, yani geçmiş yıllardaki festivalin neredeyse üçte bir bütçesine festival yapıyoruz. Geçmişte 10-12 milyonsa biz 4-5 milyon arasında bir bütçeyle yapıyoruz.

'BAKANLIK PARA VERDİ Mİ BİLMİYORUM'

Bunun sebebi bakanlığın daha az para vermesi mi?

Valla işin doğrusu bakanlığın para verip vermediğini bile bilmiyorum, ama şu var ki belediyenin çok borcu var. Yani festivale ayıracak bir liraları yokken, Adanalı için bu festival çok önemli olduğu için, onların bir gururu gibi olduğu için Başkan dedi ki her şartta biz yapalım elimizden geldiğince, biz de öyle dedik... Eksiklerimizi olacaktır, bunu da göze aldık. Biz sadece şunu istiyoruz, festivale katılan konuklarımız, arkadaşlarımız, eksiklerimiz olsa bile, bizi bu sene hoş görürlerse, eksiklerimizi bize söylerlerse, seneye bu borçlar da azalmış olacak, biz de o zaman alnımız ak bir festival yapacağız. Çünkü biz de burada gönüllü olarak iş yapıyoruz, hiçbirimizin maddi bir beklentisi yok... Kimileri bizim için acaba buradan bir para mı alıyorlar diye düşünebilir, asla böyle bir şey yok. Hapimiz sadece Adana için çalışıyoruz.

'VAKIFLAŞMAK GEREKİYOR'

Yerel yönetimler festivaller konusunda çok etkinler ama her yönetim değiştiğinde de festival yeniden yıkılıp yapılıyor. Bunu yerel yönetimden çıkarıp kurumsallaştırmak daha doğru değil mi?

İşin doğrusu, bu bir vakıf üzerinden yapılmalı. Altın Koza AŞ’nin vakfa dönüştürülmesi lazım. Ama Altın Koza AŞ’nin 10 milyonun çok üzerinde bir borcu var, o yüzden ihaleye katılamıyordu ve başka bir şirket üzerinden yapılmak zorunda kaldı. Başkanla da konuştuk, bu festivalin borçları biter, önümüzdeki sene Altın Koza kendi festivalini yapar. O zaman belediyeye de gerek duymaz, kendi sistemini oturtursa gelirini de sağlar, kendi içinde döner. Sonra da vakıflaştırılır. Başka şeyler de yapmak istiyoruz çünkü Adana’da, Sinema Müzesi’nin taşınması gibi mesela, başkan da çok istiyor.

Adana çok önemli bir sinema kenti, yaratıcısından izleyicisine kadar sinemayla iç içe olmuş hep. Bu anlamda festival ile izleyici arasında güzel bir buluşma oldu mu dersiniz?

Güzel bir buluşma olmasını temenni ettik, ama benim gözlemim; çok o bağlantıyı da kuramadık aslında. Yani şehre çok fazla ulaşamadık, çünkü festivalin başlamasına iki gün kala biz her şeyi bitirdik. Bu yüzden eksiklerimiz olmuştur muhakkak, halkla iletişim anlamında da, fakat bunu asgari düzeye indirmeye çalıştık. Konuşuyorum mesela halkla da, çok memnun olanlar da var, halka ulaşamadı diyenler de var. Bütün bunları değerlendireceğiz, eksikleri gidereceğiz. İyi niyetle başladık ama iyi niyet yetmiyor profesyonel olmak gerekiyor. Biz bunu sağlayacağız. Şunu da gördük ayrıca, bütün kurumlar, meslek kuruluşları, yapımcılar, hepsi bize destek oluyorlar, bu da bize moral verdi.

'HİÇ OLMADIĞIM KADAR UMUTLUYUM'

Bu yılki yarışma filmlerini izleyince ne düşündünüz, sinemamızın bulunduğu yer, geldiği seviye anlamında soruyorum.

Yapılan filmlere baktığımızda, sinemanın iyiye gittiğini görüyorum ben. Çok ciddi bir kabuk değiştirdi sinemamız, bir kuşak değişti, gençler geldi hakim oldu. Hatta eski kuşaktan sonra Nuri Bilge Ceylanların, Zeki Demirkubuzların bir kuşağı gelmişti, şimdi onların arkasından başka bir kuşak daha geldi, işte Kıvanç Sezerler, Tolga Karaçelikler, Pelin Esmerler... Bu yönetmenlerimiz çok coşkuyla ve inançla geldiler, zaten bir projenin arkasında inanç ve iyi niyet varsa umut var demektir. Ben çok umutlu görüyorum, tek eksikleri bu gençlerin destek... Paraya ihtiyaçları var, sinema para demek çünkü. Seyircimize baktığımızda da, 65’li 70’li yılları hatırlatan bir ilgi var yerli sinemaya, iyi filmin seyircisi var bunu öğrendik. İyi filmler de geliyor, ben hiç olmadığım kadar umutluyum.