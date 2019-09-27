Ulusal yarışmaların jürisi açıklandı

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un başkanlığında kurulan ve oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu ve senarist Mert Fırat, yazar ve senarist Latife Tekin ile görüntü yönetmeni Emre Erkmen’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçerken, 15 dalda toplam 810 bin TL değerinde para ödülü verecek. Melis Behlil, Nurdan Arca ve Veton Nurkollari’den oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi iki filme toplam 90 bin TL değerinde ödül sunarken, Tuğçe Altuğ, Wilhelm Faber, Rezan Yeşilbaş’tan oluşan Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi de toplam 30 bin TL destekli ödüllerin sahiplerini belirleyecekler. Festivalin kazananları 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.