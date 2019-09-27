Donna Haraway filmi SALT’ta

“Siborg Manifestosu”nun yazarı feminist düşünür, bilim tarihçisi ve bilim kurgu meraklısı Donna Haraway ile California’daki evinde birkaç hafta geçiren yönetmen; düşünürün kapitalizm ve antroposenden felsefi metin olarak bilim kurgu yazınına, insan-köpek ilişkisinden kadın yazarların geri planda bırakılmasına çok çeşitli konularda hararetli tartışmalarını görseller ve animasyonlar eşliğinde kurguluyor. 81 dakikalık İngilizce filmin Türkçe altyazılı gösterimi herkesin katılımına açık ve ücretsiz.