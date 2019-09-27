“Siborg Manifestosu”nun yazarı feminist düşünür, bilim tarihçisi ve bilim kurgu meraklısı Donna Haraway ile California’daki evinde birkaç hafta geçiren yönetmen; düşünürün kapitalizm ve antroposenden felsefi metin olarak bilim kurgu yazınına, insan-köpek ilişkisinden kadın yazarların geri planda bırakılmasına çok çeşitli konularda hararetli tartışmalarını görseller ve animasyonlar eşliğinde kurguluyor. 81 dakikalık İngilizce filmin Türkçe altyazılı gösterimi herkesin katılımına açık ve ücretsiz.
Donna Haraway filmi SALT’ta
Fabrizio Terranova imzalı “Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival” (Donna Haraway: Hayatta Kalabilmek için Hikâye Anlatıcılığı) 2016 yapımı belgesel filminin Türkiye’deki ilk gösterimi, 4 Ekim 19.00’da SALT Beyoğlu, Açık Sinema’da yapılacak.
Yayınlanma tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi, 01:48