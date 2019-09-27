Donna Haraway filmi SALT’ta

Fabrizio Terranova imzalı “Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival” (Donna Haraway: Hayatta Kalabilmek için Hikâye Anlatıcılığı) 2016 yapımı belgesel filminin Türkiye’deki ilk gösterimi, 4 Ekim 19.00’da SALT Beyoğlu, Açık Sinema’da yapılacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi, 01:48

“Siborg Manifestosu”nun yazarı feminist düşünür, bilim tarihçisi ve bilim kurgu meraklısı Donna Haraway ile California’daki evinde birkaç hafta geçiren yönetmen; düşünürün kapitalizm ve antroposenden felsefi metin olarak bilim kurgu yazınına, insan-köpek ilişkisinden kadın yazarların geri planda bırakılmasına çok çeşitli konularda hararetli tartışmalarını görseller ve animasyonlar eşliğinde kurguluyor. 81 dakikalık İngilizce filmin Türkçe altyazılı gösterimi herkesin katılımına açık ve ücretsiz.

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