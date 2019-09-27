Vitrindeki Albümler

Vova ‘Garmi Doç’ (Ada Müzik)

Vova’nın 2005 yılında çıkardığı “Hemşin Ezgileri”, kayıtlara dünyada ve Türkiye’de Hemşince ilk albüm olarak düşülmüştü. UNESCO’nun tehlike altındaki diller listesine aldığı Hemşinceyi yaşatmaya çalışan Vova, 14 yıl sonra çıkardığı “Garmi Doç” ile misyonu sürdürüyor. İlk albüm anonim Hopa Hemşin ezgilerden oluşuyordu. Yenisi bununla sınırlı değil, burada farklı anonim eserler de var.

Hemşince kimdir anlamına gelen Vova, albüm satıp konser yaparak para kazanmayı hedefleyen müzik topluluğundan öte, Hemşin ezgilerini derlemeyi, kayıt altına almayı ve yarına taşımayı amaç edinmiş bir proje. Bukletin başına yazılan cümle bu gayreti açıklıyor: “Sesimiz solmasın, ocağımız sönmesin...” diye kolları sıvayan 16 parçalık albümde eserlerin çoğu anonim.

Albümün solistleri Hikmet Akçiçek, Ülkü Akgün Alıcı, Ayşenur Kolivar, Gönüle Şahin ve Mustafa Biber. Sayısız müzisyende sazıyla eşlik ediyor. Albüme adını veren Garmi Doç ise, Hopa Hemşinlileri için anonim bir figür. İnsanların yayla göçünü, inşaat malzemesini, harmanını, kışlık odununu taşımış; kimini düğüne kimini cenazeye getirip götürmüş bir kamyon. Proje kurucusu Akçiçek ve arkadaşları, şimdi hepimizi Şoför Muzaffer’in Kırmızı Doç’u ile yaylaya götürüyor.

İstanbul Arabesque Project ‘Sende Kalmış’ (Bayar)

Türkçe rap bu ipi daha kısa sürede göğüsler mi bilinmez, ama bugüne kadar müzik dünyamızda nefretten sevgiye en hızlı dönüşen duygu, arabesk müziğe karşı takınılan tavırda gözlemlenir. Erkin Koray’dan Gripin’e, Seksendört’ten Çamur’a; kuşaktan kuşağa uzanan arabesk-rock’ın en uzun ömürlü topluluklarından biri İstanbul Arabesque Project. 10 yıl zarfında beş albüm çıkaran topluluğun kurucu kadrosundan şu an sadece davulcu Barbaros Akbulut var. Mevcut gitarcı Serkan Öngel, basçı ise Göktuğ Varyozdöken.

Topluluk yıllar içinde sayısız arabesk ustasının şarkısını yorumlamışlardı. Ancak “Sende Kalmış” adlı yeni albüm daha özel bir proje. Topluluğun kurulduğu günden beri hayallerini süsleyen bir saygı albümü bu. “Arabeskin Ordinaryüsü” lakaplı besteci Burhan Bayar ile söz yazarı Şakir Askan’ın elinden çıkmış, Müslüm Gürses ile özdeşleşmiş 10 şarkıdan oluşan bir albüm. Albümde fantezi yok, aslına olabildiğince sadık yorumluyorlar. “Safkan Arabesk” ama modern. Rakçıyım diyenlerin yüzde sekseninden fazlasının arabesk yaptığı ve bunu inkâr ettiği bir memlekette, İAP açık hüviyetiyle arabesk yapan az sayıdaki samimi isimden biri. Acaba sıradaki iş, içinde kalıcı şarkıların bulunduğu bir beste albümü olur mu?