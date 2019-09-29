ADOB sezonu ‘Diva’ ile açıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) yapımcılığında hayata geçen ve bu yıl 38. İstanbul Film Festivali’nde de gösterilen “Leyla Gencer: La Diva Turca” belgeselinin yönetmenliğini Selçuk Metin yapıyor. Belgeselin metin ve senaryosu ise gazetemiz yazarı Zeynep Oral imzası taşıyor. Çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul’da yapılan belgeseli Halit Ergenç seslendirdi. Belgesel, büyük yıldızla tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşiler aracılığıyla onu daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

‘ADANMIŞLIĞIN SİMGESİ'

ADOB’un açılışını gazetemize değerlendiren Zeynep Oral şunları söyledi: “Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yeni mevsimi Leyla Gencer belgeseli ve anma konseriyle açıyor olması beni çok sevindirdi ve gururlandırdı. Yanlış anlaşılmasın; sevincim sadece belgesele emek vermiş olduğum için değil. Leyla Gencer bir öncü; örnek oluşturmuş bir değer. Azmin, çalışkanlığın, yeteneğin, akıl yolunun, sanatına ve mesleğine tutkuyla adanmışlığın simgesi. Ama aynı zamanda ülkemin aydınlık yüzü. Çağdaş ve evrensel değerleri genç kuşaklara aktaran bir hoca... ADOB’un yaptığı seçimle bu değerleri yüceltmesi hepimiz için bir kazanç.”

Yönetmen Selçuk Metin de belgeselle ilgili şöyle konuştu: “Çok önemli bir görevdi. Leyla Gencer’in anısına bir şey yapmak, onun için bir şey hazırlamak çok değerliydi. Zeynep Oral ile çok uzun süre çalıştık... Halit Ergenç’e de çok teşekkür etmek istiyorum, seslendirmeyi gönüllü olarak üstlendi, bundan da ziyade çok titizlendi stüdyoda. Çok büyük emek harcadı. Benim için değerli olan bir konu da Leyla Gencer’in külleri Boğaz’a savrulurken teknede olanlardan biri de bendim. Onun görüntüsünü çekiyordum, tam o sırada küller boşalırken yüzüme bir tutam kül geldi. O gün rüzgârın azizliği olarak değerlendirmiştim bunu. Ama belgesel bittikten sonra bunun da Leyla Gencer tarafından bir seçim olduğunu anladım. Rüzgârın azizliği değilmiş.”